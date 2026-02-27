'Sicurezza in montagna in ambiente invernale', incontro al Cai di Vasto

La montagna in inverno offre paesaggi spettacolari e unâ€™atmosfera unica, ma presenta anche rischi maggiori rispetto alle altre stagioni. Freddo intenso, neve, ghiaccio e giornate piÃ¹ corte richiedono preparazione, prudenza e consapevolezza.

A fronte dei numerosi incidenti che accadono sulle montagne innevate Il CAI-Club Alpino Italiano sezione di Vasto propone un incontro sulla sicurezza in montagna in ambiente invernale.

Il relatore, Giuseppe Celenza, giÃ presidente della locale sezione e attualmente presidente dellâ€™Organo Tecnico Territoriale Operativo Interregionale Abruzzo-Molise, affronterÃ il tema illustrando le tecniche e i comportamenti da adottare per una corretta frequentazione dellâ€™ambiente montano nella stagione invernale.

Se Ã¨ vero che la montagna in inverno regala emozioni indimenticabili, Ã¨ perÃ² ancor piÃ¹ vero che tali emozioni e tanta bellezza possono essere vissute e godute solo se la si affronta con rispetto, preparazione e prudenza.

Lâ€™appuntamento Ã¨ per sabato 28 febbraio presso la sala conferenze della sede del CAI di Vasto, in via delle Cisterne n. 4, alle ore 18.00.