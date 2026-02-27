Sicurezza informatica, al via una nuova edizione del programma "CyberChallenge.IT" all'Università 'd'Annunzio'

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara annuncia l’avvio della nuova edizione di CyberChallenge.IT, il programma nazionale di addestramento in cybersecurity rivolto a studentesse e studenti interessati al mondo della sicurezza informatica.

CyberChallenge.IT è il principale percorso italiano di formazione pratica nel settore della cybersicurezza.

L’iniziativa, coordinata a livello nazionale dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), offre ai partecipanti l’opportunità di acquisire competenze avanzate attraverso lezioni teoriche, laboratori tecnici e attività di addestramento su scenari realistici.

Il programma è rivolto a studenti e studentesse tra 16 e 24 anni con forte motivazione e interesse per sicurezza dei sistemi e delle reti, crittografia, analisi delle vulnerabilità e sicurezza del software.

Il percorso formativo si concluderà con una competizione locale (Capture The Flag) per la selezione di un team che parteciperà alla gara nazionale in cui le squadre dei diversi atenei italiani si confronteranno su prove tecniche di alto livello.