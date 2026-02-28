I soci del CRAL Asl Vasto Gissi alla scoperta di Palazzo d'Avalos e dei Giardini Napoletani

Il Direttivo del CRAL Asl Vasto Gissi ha organizzato una visita guidata riservata ai soci e aggregati presso il Palazzo DdAvalos e i meravigliosi Giardini Napoletani a Vasto.

Riteniamo che molti vastesi non hanno ancora visitato il meraviglioso Palazzo d'Avalos perciÃ² si Ã¨ pensato, rispettando ciÃ² che prevede il nostro statuto, di organizzare una visita culturale.

Tanta la partecipazione dei soci ai quali Ã¨ stato offerto dal CRAL un cornetto e caffÃ¨ finale.

Un ringraziamento va a tutto il personale che opera all'interno del Palazzo d'Avalos per la sempre cortesia e professionalitÃ che ci hanno dimostrato.

Un ringraziamento alle guide Dr.sse Francesca Caso e Angela Torino. che in maniera eloquente ci hanno illustrato le meraviglie del Palazzo e la magia dei Giardini.

Grazie ancora a tutti i partecipanti.

Alla prossima visita culturale.

Il Direttivo CRAL Asl Vasto Gissi