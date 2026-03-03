"San Salvo: riflessioni sul centro storico", sabato l'incontro

L’associazione Libertà è Partecipazione annuncia l’organizzazione del convegno pubblico dal titolo “San Salvo: riflessioni sul centro storico”, un appuntamento aperto alla cittadinanza dedicato all’analisi, alla valorizzazione e al futuro del cuore storico della città.

L’evento si terrà sabato 7 marzo, alle ore 17:30, presso la “Porta della Terra” a San Salvo.

L’incontro nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione ampia e documentata sul ruolo del centro storico nella vita sociale, culturale e urbanistica della città, approfondendo prospettive di tutela, rigenerazione e rilancio.

Interverranno:

Prof. Giovanni Artese , storico e studioso del territorio locale

, storico e studioso del territorio locale Architetto Davide Longhi, esperto in progettazione urbana e processi di riqualificazione dei centri storici

Il convegno rappresenta un’occasione preziosa per ascoltare analisi competenti, condividere idee e avviare un confronto partecipato sul futuro dell’area più identitaria della città.

L’evento è aperto a tutti: cittadini, associazioni, operatori culturali, professionisti e amministratori. La partecipazione della comunità sarà fondamentale per costruire una visione condivisa e consapevole dello sviluppo del centro storico.

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento ai canali ufficiali dell’associazione Libertà è Partecipazione.

L’associazione invita la stampa e la cittadinanza a partecipare numerosi.



