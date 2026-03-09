'A Voce Alta', giovedì 12 marzo il primo appuntamento

Al via giovedì 12 marzo A Voce Alta con il nostro editore Antonio Cilli e la giornalista Antonia Schiavarelli, grazie al sostegno dei nostri tre sponsor: il Centro Tfm, il Centro Commerciale Insieme e il Boutique Hotel LordLands di Gianfranco Granata!
Vi aspettiamo alle ore 21 al Centro Culturale "Aldo Moro" di San Salvo, per una bella chiacchierata sul tema della “Cura” con Don Leo Rosa, direttore della Caritas Diocesana, Domenico Falcucci, farmacista, Fabio Falcone, musicista e avvocato, e Angelico Travaglini imprenditore nel settore agricolo.
Leggi qui ➡️ https://www.sansalvo.net/notizie/appuntamenti/54399/a-voce-alta-nasce-il-talk-che-riporta-il-confronto-dal-vivo