Una Messa che abbraccia due comunità a San Salvo: San Giuseppe e San Nicola insieme davanti alla Sindone

Lunedì 9 marzo a San Salvo la Chiesa di San Giuseppe ha accolto una celebrazione che ha radunato fedeli provenienti da entrambe le parrocchie cittadine, in un clima di fraternità. La Messa delle ore 18 è stata celebrata dal parroco don Antonio Totaro della parrocchia San Nicola Vescovo e concelebrata da don Raimondo Artese della comunità San Giuseppe.

La presenza della riproduzione in misura reale della Sacra Sindone ha dato alla celebrazione un tono di profondità particolare. Non un semplice evento, ma una occasione di incontro: incontro con Cristo, incontro tra le comunità.

La celebrazione è stata impreziosita dall’unione dei Cori di San Giuseppe e San Nicola, che hanno cantato come un’unica realtà.

Don Raimondo Artese ha invitato i presenti a lasciarsi toccare dal mistero della Sindone, non come un reperto da osservare, ma come un volto che interpella, un amore che si consegna. Ha ricordato che la Sindone parla soprattutto ai cuori feriti, ai cammini incerti, alle famiglie che cercano luce.

Al termine della celebrazione, don Antonio Totaro ha espresso un sincero ringraziamento a don Raimondo Artese per aver reso possibile questo momento condiviso.

