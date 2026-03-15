"Ciammaiche Days", Scerni celebra la tradizione

Il 19 e 20 marzo Scerni torna a essere la capitale del gusto con la terza edizione dei Ciammaiche Days. L’evento, nato dalla stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale, i ristoratori locali e la DMC Costa dei Trabocchi, punta a valorizzare uno dei simboli più autentici della gastronomia scernese: le lumache di terra (le "ciammaiche").
I "Ciammaiche Days" non rappresentano solo un appuntamento culinario, ma un vero viaggio sensoriale tra i sapori della transumanza e i profumi della cucina tipica. I ristoranti aderenti proporranno menù dedicati dove la lumaca sarà protagonista in varie ricette tradizionali, accompagnata dalle eccellenze enogastronomiche delle colline scernesi.
"Questa iniziativa - sottolinea il sindaco Daniele Carlucci a nome dell'Amministrazione comunale, “nasce dalla volontà di unire le forze con i nostri ristoratori per promuovere il patrimonio identitario di Scerni. Invitiamo tutti a scoprire non solo i nostri piatti tipici, ma anche la bellezza del nostro territorio. Ringraziamo i nostri ristoratori che sono gli ambasciatori delle nostre eccellenze e delle nostre bellezze oltre ad essere un punto di riferimento di promozione territoriale”.
Ristoranti Aderenti e Prenotazioni
Per partecipare è necessario prenotare il proprio tavolo contattando direttamente i seguenti locali:
· Il Braciere: +39 333 4983796 (Contrada Bardella, 2)
· Osteria La Frasca: +39 0873 512988 (San Giacomo, 165)
· Da Moretti: +39 0873 919693 (Via Dante Alighieri, 236)
· Fattoria Dell'Uliveto: +39 389 6244244 (Contrada Ragna, 61)
· Il Lupo Rosso: +39 0873 919901 (Via IV Novembre, 22)
· Gran caffè: +39 324 6853883 / +39 389 927856 (Via IV Novembre, 111)
· Fonte Maggio: +39 0873 382681 (Contrada Caltrucci, 33)
Vi aspettiamo a Scerni per celebrare insieme la nostra storia e i nostri sapori!