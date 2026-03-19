SollennitÃ  di San Giuseppe, celebrazione con il Vescovo Forte nella Cattedrale di Vasto

SarÃ Mons. Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, a presiedere la celebrazione religiosa delle ore 18 del 19 marzo, in occasione della SolennitÃ di San Giuseppe, nell'omonima Cattedrale al centro di Vasto,

"Anche se, attualmente, la statua di San Giuseppe non Ã¨ presente nella nostra Concattedrale per motivi di restauro - dice il parroco Don Luca Corazzari - continueremo sempre a pregarlo perchÃ© interceda sempre presso il buon Dio per tutti i papÃ del mondo. Oltre a pregare per coloro che non ci sono piÃ¹ e per quelli che soffrono a causa di una malattia, pregheremo anche per quelli colpiti da una disgrazia improvvisa, lasciando un vuoto incolmabile dei loro familiari e soprattutto nei bambini che non potranno piÃ¹ conoscere e abbracciare. Mi riferisco in particolare a quei papÃ che con lo sguardo, una carezza o un piccolo buffetto sulla guancia salutano i propri cari, ma per la scarsa sicurezza nei luoghi di lavoro, i mancati controlli e lo sfruttamento del loro stato di bisogno non hanno fatto piÃ¹ ritorno a casa.

Inoltre, mi sento di chiedere a Dio di ascoltare la preghiera anche per tutti quei papÃ vittime di queste guerre interminabili che continuano a uccidere e mutilare il futuro di tante famiglie".