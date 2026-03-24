"7 Dee per 7 Capodogli", vini biologici dal ricordo dei cetacei spiaggiati

Capodogli in Adriatico, dalla Puglia, sul Gargano, all’Abruzzo, a Punta Penna di Vasto, i primi nel 2009, i secondi nel 2014: due episodi di spiaggiamento che hanno segnato la storia della conservazione marina italiana e che ora hanno ispirato la produzione di vini biologici fondata sui principi del rispetto ambientale e della biodiversità.

Sarà questo il focus del convegno ”7 Dee per 7 Capodogli”, in programma venerdì 27 marzo alle ore 16:00 nel Centro Studi Cetacei di via di Sotto, 18/2 a Pescara, organizzato dalla Cantina San Michele Arcangelo di Vasto, in collaborazione con il Centro Studi Cetacei.

Ad aver innescato la iniziativa due episodi: nel dicembre del 2009, sette capodogli si spiaggiarono lungo le coste del Gargano. L'episodio colse di sorpresa enti locali e associazioni ambientaliste. A distanza di soli cinque anni, la storia si ripeté con un nuovo caso di sette capodogli sulla spiaggia di Punta Penna di Vasto. Questa volta, però, la risposta fu diversa, con la restituzione all’ambiente marino di quattro esemplari, senza precedenti documentati, almeno in Italia.

L'incontro del 27 marzo sarà una occasione di riflessione e approfondimento che, come obiettivo, ha quello di rinnovare una alleanza e una sinergia a tutela del mare, sempre più minacciato dalla pesca intensiva, dall'inquinamento, dai cambiamenti climatici.

L'evento rappresenterà anche l'occasione per presentare la nuova linea di vini low alcol (9,0 %) e alcol free (0 %), ”7 Dee per 7 Capodogli”, biologici e certificati da Biodiversity friend, imbottigliati dalla Cantina San Michele Arcangelo, con parte del ricavato delle vendite che andrà a sostenere le attività dello stesso Centro Studi Cetacei.

"Il salvataggio di 4 dei 7 capodogli ha rappresentato un episodio unico - afferma Vincenzo Olivieri del Centro Studi Cetacei -, reso possibile grazie a una staffetta umana coordinata dal Centro con il coinvolgimento della popolazione locale, della Capitaneria di Porto, del Servizio Veterinario Asl, del Comune di Vasto e di alcuni armatori della flotta peschereccia vastese”.

Le molteplici probabili cause degli spiaggiamenti di grandi cetacei, sono spesso correlati ad attività di tipo acustico o a eventi di natura sismica. L’interazione tra sistemi di sondaggio dei fondali marini che sfruttano onde sonore è in generale accreditata di possibili interferenze con il sistema di orientamento dei cetacei.

“Il Mediterraneo ospita popolazioni di capodogli che attraversano le acque italiane regolarmente - spiega Camillo Zulli, enologo del "Il progetto 7 Dee per 7 Capodogli” -. Preservare la loro presenza significa custodire la salute di un ecosistema intero. Il ricordo degli animali perduti sul Gargano e la gioia di quelli restituiti al mare a Vasto devono diventare la bussola per le politiche di conservazione marina del futuro”.

“Il lancio della linea ‘7 Dee per 7 Capodogli’ non è solo un evento enologico - sottolinea il presidente della Cantina San Michele Arcangelo, Michele Del Borrello - è un momento di incontro tra il mondo della viticultura sostenibile e quello della conservazione marina. Ogni bottiglia racconta una storia che parte dalla terra e arriva fino al mare aperto, unendo due vocazioni profonde, la cura del territorio e la tutela delle specie più vulnerabili dei nostri mari”.

L'incontro del 27 marzo sarà una occasione di riflessione e approfondimento che, come obiettivo, ha quello di rinnovare una alleanza e una sinergia a tutela del mare, sempre più minacciato dalla pesca intensiva, dall'inquinamento, dai cambiamenti climatici. A portare saluti istituzionali saranno Emanuele Imprudente, vice presidente della Regione Abruzzo con la delega ad Agricoltura, Ambiente, Parchi e Riserve naturali, Carlo Masci, sindaco di Pescara, e Francesco Menna, sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti. A seguire gli interventi di Zulli, e Silvestro Regina, del Centro di ricerca Le Arti di Rodi Garganico-San Severo, “Come nascono le 7 Dee: arte, scienza, natura”. Poi la tavola rotonda a cui prenderanno parte i già citati Olivieri, del Centro studi cetacei Pescara, e Del Borrello, presidente della Cantina San Michele Vasto, Giuseppe Di Marco, Legambiente, Fernando Di Fabrizio, Cogecstre, Filomena Ricci, Wwf Abruzzo, Alessia Felizzi, Riserve di Vasto e Michele Bosco, Associazione Terre di Punta Aderci. A moderare il giornalista Filippo Tronca.

Nel corso del convegno sarà proiettato il filmato “Rimini e Vasto insieme, nel nome dei capodogli”, con commento di Gabriele Barisano, assessore alle Politiche ambientali del Comune di Vasto.

Al termine rinfresco con degustazione dei vini della linea “7 Dee per 7 Capodogli”, che prende il nome dal progetto sviluppato in collaborazione con Legambiente, Wwf, Centro Studi Cetacei di Pescara, Cogecstre, Riserva Naturale di Punta Aderci, Associazione Terre di Punta Aderci e Centro Ricerca Le Arti.