Notte Nazionale del Liceo Classico, ottimi riscontri a Vasto. Il tema 'humanitas' al centro dell'evento

Venerdì 27 marzo il Liceo Classico del Polo ‘Pàntini Pudente’ di Vasto ha partecipato alla XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, evento che unisce da tempo, in rete nazionale, tutti i licei classici d’Italia.

Nonostante il tempo pessimo, la manifestazione ha richiamato un pubblico folto ed entusiasta. Gli studenti hanno messo in scena i contenuti del loro percorso di studi, esibendosi nelle più diverse ed originali performances.

Il tema di quest’anno è stato l’humanitas, declinato secondo un ricco e coinvolgente programma: dalle “Pillole di humanitas”, parole e pensieri degli antichi (a cura della prof.ssa Paola Garofalo); al musical “Hercules” (a cura della prof.ssa Paola Sacchetti); al video musicale e riflessivo “Credo negli esseri umani” (a cura della prof.ssa Daniela Fanelli); alla rielaborazione in dramma corale del brano omerico “Ettore e Andromaca” (a cura della prof.ssa Marina Di Salvo); e, dulcis in fundo, allo spettacolo teatrale – parodico “Dalla tragedia alla commedia” (a cura della prof.ssa Luana Sallese).

La novità è stata la partecipazione di tre classi delle scuole medie cittadine, nella sezione intitolata “Un pomeriggio classico”: la 3^ E e la 3^I della Scuola secondaria di I grado “Paolucci”, guidate rispettivamente dalle prof.sse Rita Pergola e Marta Mancino; la 3^ C della scuola secondaria di I grado“ Rossetti” con le prof.sse Marika Ruggeri e M. Lodina De Santis.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica dell’IISS Pantini-Pudente, prof.ssa Anna Orsatti, dalle docenti del progetto, (prof.sse Di Matteo, Di Salvo, Garofalo, Fanelli, Sacchetti e Sallese) e da tutti i partecipanti.

L’evento ha dato nuovo sprint ed energia ad un corso di studi che resta fondamentale e formativo nella realtà odierna: solo i pensieri e le parole degli antichi possono dare senso e nuova linfa vitale all’umanità.