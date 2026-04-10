"Aiutare i figli a stare bene", Stefania Di Marco presenta il suo libro a Vasto

Sabato 11 aprile, alle ore 18:00, la Sala Irma Perrotti del Polo Bibliotecario Comunale Â«Raffaele MattioliÂ», in via Aragona 26 a Vasto, ospiterÃ la presentazione del volume Aiutare i figli a stare bene. Emozioni, relazioni e scuola nel processo di crescita, opera della docente Stefania Di Marco.

L'incontro, promosso con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, sarÃ aperto dai saluti istituzionali dell'assessore Nicola Della Gatta. A dialogare con l'autrice sarÃ Angelo Marzella, presidente del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo Â«G. RossettiÂ» di Vasto.

Nel corso della serata, alcuni ex alunni della docente Di Marco daranno voce ad alcuni passaggi del libro, restituendo al pubblico quella circolaritÃ tra chi insegna e chi apprende che costituisce il nervo piÃ¹ autentico di ogni vera esperienza educativa.

Il libro - si legge in una nota - nasce da un percorso professionale che non Ã¨ mai stato esito fortuito nÃ© approdo di un'inclinazione generica al prendersi cura, ma vocazione lucidamente riconosciuta e deliberatamente abbracciata. Educatrice professionale, poi insegnante di sostegno per oltre un decennio, infine docente curricolare per scelta meditata, lâ€™insegnante ha attraversato i diversi ordini di scuola portando con sÃ© una postura etica precisa: quella di chi sceglie di collocarsi accanto alla fragilitÃ non per slancio compassionevole, ma per la convinzione, quasi di matrice socratica, che il prendersi cura dell'altro coincida con un esercizio di conoscenza, e che la cura, per non dissolversi in buona intenzione, debba farsi disciplina, metodo, presenza pensata.