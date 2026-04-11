'Il berretto a sonagli', domenica la rappresentazione

Domenica 12 aprile, alle ore 18, nella cornice dell'Auditorium del Centro culturale ‘Aldo Moro’ a San Salvo, prenderá il via il terzo e ultimo di una serie di spettacoli di beneficenza del Teatro del Sangro-Teatro Studio Vasto e dell’associazione Joseph a sostegno del laboratorio teatrale di Anffas Vasto.
Con la regia di Rossella Gesini l'appuntamento finale del 12 aprile sarà con la rappresentazione dell’opera di Pirandello “Il berretto a sonagli”.
”Ringraziamo – scrivono gli organizzatori – l’amministrazione del Comune di San Salvo, l'assessore Gianmarco Travaglimi e la consigliere delegata alla Cultura Maria Travaglini per il patrocinio concesso.
La prenotazione è obbligatoria al numero 353-3778895. Ingresso unico 10 euro.
Il progetto di beneficenza culminerà con lo spettacolo "Divinamente in commedia: Maestre chist chi sò", una produzione di Anffas Vasto con il supporto del Teatro del Sangro-Teatro Studio Vasto e dell’associazione Joseph. Successivamente verrà comunicata la data di rappresentazione.
Vi aspettiamo in tantissimi!"