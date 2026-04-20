"Il Genio di Giovanni Falcone" di Catello Maresca, presentazione a San Salvo

Mercoledì 22 aprile, alle ore 10.00, nell'Aula Magna dell’IPSIA dell'Istituto Omnicomprensivo ‘Mattioli-D’Acquisto' di San Salvo si terrà la presentazione del libro “Il Genio di Giovanni Falcone”, scritto dal magistrato Catello Maresca.

L’iniziativa, messa a punto dall’associazione Eliland con il patrocinio della Città di San Salvo, ribadisce la grande attenzione verso i temi della legalità e il sostegno a momenti di confronto, rivolti in particolare alle nuove generazioni.

“Non solo la presentazione di un libro - spiegano i componenti dell’associazione - ma un’occasione di confronto diretto con un magistrato che ha vissuto in prima linea il contrasto alle mafie e che oggi racconta, con competenza e passione, l’attualità del pensiero e del metodo di Giovanni Falcone. A partire dall’opera, il dibattito sarà infatti fortemente incentrato proprio sulla figura del magistrato, sul ruolo della giurisdizione nella difesa della legalità, sul valore del coraggio istituzionale e sull’eredità lasciata da Falcone alle nuove generazioni.

Un momento di dialogo aperto, pensato per studenti, istituzioni e cittadini, - evidenziano i membri dell’associazione - che metterà al centro il significato concreto dell’impegno contro la criminalità organizzata, la responsabilità delle istituzioni e della società civile, offrendo un'occasione di ascolto, confronto e riflessione su legalità, senso dello Stato e dovere, temi che attraversano il libro e che, grazie alla presenza dell’autore, potranno essere approfonditi in modo diretto e coinvolgente.

Desideriamo, quindi, ringraziare U.N.I.C.A. – Unione Nazionale Italiana Cultura Antimafia per questa importante occasione. Vi aspettiamo per un incontro di grande spessore, impreziosito dalla presenza del magistrato Catello Maresca e da un dibattito dedicato al valore e all’eredità della funzione del magistrato nella difesa della legalità.”