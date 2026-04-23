"Longevità – Un ruolo nuovo nella società di domani”, incontro Lions a San Salvo

I Lions Club San Salvo e Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, in collaborazione con l’Università delle Tre Età San Salvo e con il patrocinio del Comune di San Salvo, organizzano il convegno dal titolo “Longevità – Un ruolo nuovo nella società di domani”, in programma venerdì 24 aprile alle ore 18:00 presso la Porta della Terra a San Salvo.

L’iniziativa si inserisce nel Tema di Studio Nazionale Lions e intende offrire una riflessione approfondita sul valore della longevità, non solo come dato anagrafico, ma come opportunità sociale, culturale ed economica, valorizzando il ruolo attivo delle persone nella terza età.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Emanuela De Nicolis, Sindaco di San Salvo, Virginio Di Pierro, Presidente Lions Club San Salvo, e Antonio Muratore, Presidente Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna. Seguiranno i saluti e l’avvio delle attività con Maria Di Nardo, Presidente dell’Università delle Tre Età San Salvo, e Stefano Maggiani, Governatore Lions International Distretto 108A.

Il convegno vedrà la partecipazione di autorevoli relatori che offriranno contributi scientifici e professionali di grande interesse:

Dott.ssa Maria Pia Smargiassi, geriatra UOC Medicina San Timoteo di Termoli e Officer Lions International Distretto 108A

Dott. Domenico Fabbiano, Presidente Lions International Distretto 108/A – VII Circoscrizione Zona B (Molise) e professore in discipline economiche ed aziendali

Dott.ssa Giulia Di Pierro, dietista

Dott. Vitale Di Iorio, medico di medicina generale

Dott.ssa Elda Della Fazia, geriatra Lions Club Termoli Host

Il commento dei Presidenti Lions - “Con questo convegno – dichiarano Virginio Di Pierro e Antonio Muratore – vogliamo accendere i riflettori su un tema centrale per il futuro delle nostre comunità. La longevità rappresenta una conquista straordinaria, ma richiede anche nuove politiche, nuovi modelli sociali e una rinnovata cultura dell’inclusione. I Lions, da sempre impegnati nel servizio, intendono contribuire attivamente a questa riflessione, promuovendo iniziative che mettano al centro la dignità e il valore della persona in ogni fase della vita”.

Il commento della Presidente dell’Università delle Tre Età - “La collaborazione con i Lions – sottolinea Maria Di Nardo – rappresenta un’importante occasione per diffondere conoscenza e consapevolezza su un tema che riguarda tutti noi. L’Università delle Tre Età è da sempre impegnata nella promozione dell’invecchiamento attivo, inteso come partecipazione, apprendimento continuo e benessere. Questo convegno è un momento di confronto prezioso tra istituzioni, esperti e cittadini”.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’importante occasione di approfondimento e sensibilizzazione su un tema destinato a diventare sempre più centrale nella società contemporanea.