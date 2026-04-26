Lo show di Vincenzo Olivieri chiude i festeggiamenti all'Incoronata di Vasto

Lo show di Vincenzo Olivieri chiuderÃ i festeggiamenti in onore di Santa Maria Incoronata a Vasto.

E' in programma alle ore 21 di domenica 26 aprile lo spettacolo del cabarettista abruzzese che cosÃ¬ presenta questa tappa voluta dal Comitato Feste Incoronata Vasto, con l'organizzazione logistica della Muzak Eventi di Vasto: "In questo 2026 cosÃ¬ importante per il mezzo secolo della mia carriera artistica, sono orgoglioso di presentarvi la prima tappa del Roba Da Matti Summertour che inizia da una piazza importantissima e dalla Festa dell'Incoronata a Vasto da sempre punto di riferimento per tanta gente d'Abruzzo e dintorni.

Riprenderemo il viaggio con i compagni e gli amici di sempre: la musica di qualitÃ della "Coma so na band", il mio cabaret, gli scherzi telefonici, il coinvolgimento del pubblico, un service audio/luci video per effetti speciali innovativi e la troupe di Giro Giro Tanto format Tv Un gruppo affiatato e coeso per rendere ogni spettacolo unico ed irripetibile!

Tutte le date in working progress le trovate sul mio sito web: www.vincenzolivieri.it".