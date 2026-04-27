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Il giovane scernese Panfilo Dell'Oso alle finali nazionali dei Giochi Matematici alla 'Bocconi'

Appuntamenti
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Vogliamo rivolgere, a nome del Sindaco, dellâ€™Assessorato al Sociale e di tutta lâ€™Amministrazione comunale e dellâ€™intera comunitÃ , le piÃ¹ sentite congratulazioni a Panfilo Dell'Oso, giovane talento scernese, per essere stato ammesso alle finali dei Giochi Matematici Nazionali, che si terranno presso l'UniversitÃ  Bocconi di Milano il prossimo 22 maggio 2026.

Un traguardo importante che premia impegno, passione e dedizione, e che rende tutti noi profondamente orgogliosi di questo nostro concittadino. 

A Panfilo va il nostro piÃ¹ grande in bocca al lupo per questa nuova sfida: siamo certi che saprÃ  rappresentare al meglio il nostro territorio.

Forza Panfilo, tutta la comunitÃ  Ã¨ con te!

Comune di Scerni
 
 
 
 
 


 

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