Giornata internazionale delle Ostetriche, il tema della nascita al centro dell'attenzione

Mamme, donne in gravidanza, papÃ , nonni e bambini protagonisti di unâ€™iniziativa dedicata allâ€™ascolto, alla nascita e alla salute femminile.

In occasione della Giornata internazionale delle Ostetriche, a Vasto, con il patrocinio del Comune, si Ã¨ svolta unâ€™iniziativa caratterizzata da una grande partecipazione e da un forte valore umano, sociale e relazionale.

Presso la Villa Comunale Ã¨ stato costruito un percorso fatto di incontri, ascolto e condivisione, nel quale il tema della nascita Ã¨ stato raccontato attraverso le storie, le emozioni e i vissuti delle donne coinvolte.

Le donne sono state le vere protagoniste dellâ€™evento: accolte, ascoltate e attivamente partecipi. Non semplici spettatrici, ma parte viva di ogni momento. Accanto a loro hanno preso parte mamme, donne in gravidanza, papÃ , nonni e bambini, contribuendo a creare un clima familiare e accogliente, fondato su rispetto, presenza e relazioni autentiche.

Nel corso della giornata sono stati affrontati diversi temi legati alla salute e al benessere femminile: dal pilates in gravidanza al percorso emotivo verso la nascita, dallâ€™allattamento allo svezzamento, fino alla menopausa e alle attivitÃ consultoriali.

Lâ€™iniziativa Ã¨ stata pensata per accompagnare le donne nelle diverse fasi della vita, offrendo strumenti di consapevolezza, ascolto e sostegno.

Dallâ€™esperienza Ã¨ emersa anche una riflessione importante: la necessitÃ di rafforzare la presenza delle ostetriche, affinchÃ© ogni donna possa contare su un accompagnamento continuo, competente e umano.

Lâ€™ostetrica viene infatti riconosciuta come figura di riferimento essenziale in tutte le fasi della vita femminile, dallâ€™adolescenza alla menopausa, capace di offrire ascolto, supporto e continuitÃ assistenziale.

Le ostetriche dellâ€™Ospedale e del Consultorio di Vasto portano avanti quotidianamente questo impegno con sensibilitÃ e dedizione, ponendo al centro le donne, i loro bisogni e le loro storie. Lâ€™obiettivo condiviso Ã¨ garantire una presenza professionale, ma al tempo stesso vicina e accessibile, capace di costruire fiducia e continuitÃ nel tempo.

Lâ€™iniziativa si inserisce nella volontÃ di promuovere una cura che sia sostanza e non solo forma: presenza concreta, ascolto autentico e accompagnamento senza giudizio.

Nel pomeriggio Ã¨ stata inoltre aperta, per la prima volta, la Sala polifunzionale della Casa di ComunitÃ di Vasto, che ha ospitato un momento di incontro con donne in gravidanza, mamme, bambini e nonni, segnando lâ€™avvio di un nuovo spazio di comunitÃ partecipato e inclusivo.

Il percorso proseguirÃ domani il 7 maggio alle ore 17:30 presso lâ€™Ospedale â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto, con un nuovo incontro dedicato alla condivisione, al dialogo e al sostegno alla maternitÃ e alla salute femminile.