"Il racconto di una vittoria sulla scia di un sogno", l'oro olimpiico Antonio Tartaglia ospite del 'Rodari' di San Salvo

Lunedì 11 maggio, l’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di San Salvo, con la partecipazione della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ha vissuto una mattinata intensa di emozioni, sport e valori autentici in occasione della manifestazione dal titolo “Il racconto di una vittoria sulla scia di un sogno”, ospitando il campione olimpico di bob a due Antonio Tartaglia, di Casalbordino, vincitore della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici Invernali di Nagano 1998 in coppia con Gunther Huber.

L’evento, svoltosi nella palestra del plesso di Via Verdi, ha coinvolto studenti, docenti, istituzioni e rappresentanti del territorio in un momento di grande partecipazione collettiva.

Gli alunni hanno accolto il campione con entusiasmo attraverso una sentita coreografia iniziale e con il canto dell’Inno di Mameli, trasformando l’incontro in una vera festa dello sport e dei valori olimpici.

A portare i saluti istituzionali sono stati il dirigente scolastico prof. Vincenzo Parente, la referente del plesso, la docente Nella Lanza, il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis, l’assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini e l’assessore regionale alle Attività produttive e presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca.

Il significato profondo della presenza del campione olimpico Antonio Tartaglia si è incentrato proprio sul titolo della manifestazione: “Il racconto di una vittoria sulla scia di un sogno”. Attraverso il racconto della sua esperienza sportiva e umana, il campione ha trasmesso agli studenti un messaggio autentico e concreto: i sogni possono diventare realtà quando sono sostenuti da sacrificio, studio, impegno, disciplina, determinazione e fair play.

Particolarmente coinvolgente è stato il momento dell’intervista, condotta dagli stessi alunni. In una prima fase gli studenti hanno presentato la “carta d’identità sportiva” dell’ospite, ripercorrendo in ordine cronologico le tappe fondamentali della sua straordinaria carriera sportiva.

Antonio Tartaglia, orgoglio abruzzese dello sport italiano, ha scritto pagine importanti nella storia del bob conquistando:

3 medaglie ai Campionati Europei;

8 medaglie ai Campionati Italiani, di cui 7 ori e 1 argento;

la medaglia d’oro olimpica ai Giochi Invernali di Nagano nel 1998;

la medaglia d’argento olimpica ai Giochi Olimpici del 2006.

La storica vittoria del 14 e 15 febbraio 1998 a Nagano rappresenta ancora oggi un’impresa epica per lo sport italiano. Tartaglia, infatti, traccia una memoria storica nel bob a due sul ghiaccio, poiché gli ori olimpici conquistati dall’Italia in questa specialità sono stati soltanto tre nella storia: nel 1956, nel 1968 e nel 1998.

Successivamente, gli alunni hanno rivolto domande spontanee e profonde al campione, dimostrando grande curiosità e maturità. Dalle risposte di Antonio Tartaglia è emerso con forza come i veri campioni, nello sport come nella vita, costruiscano il proprio percorso credendo nei sogni e fondandolo su valori essenziali: il sacrificio, la costanza, il rispetto delle regole, l’impegno quotidiano e la capacità di non arrendersi davanti alle difficoltà.

L’incontro si è concluso in un clima di entusiasmo e condivisione con foto di gruppo, autografi e un caloroso saluto finale da parte della comunità scolastica e delle istituzioni presenti.

Una giornata che resterà nel cuore degli studenti come esempio concreto di come credere nei propri sogni possa ancora essere una realtà possibile.

Foto Città di San Salvo