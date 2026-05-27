"Un secolo di Dario", incontro con Matteo Fo ai Giardini d'Avalos

Vasto celebra il centenario di Dario Fo con un appuntamento di grande rilievo culturale: sabato 30 maggio alle ore 17.30, presso i suggestivi Giardini di Palazzo d’Avalos, si terrà l’incontro “Un secolo di Dario”, dedicato alla figura del grande autore, attore e Premio Nobel per la Letteratura.

Ospite dell’evento sarà Mattea Fo, che accompagnerà il pubblico in un racconto vivo e appassionato dell’eredità artistica e umana di Dario Fo, tra teatro, impegno civile e innovazione linguistica. A dialogare con lei sarà l’autore Peppe Millanta, in un confronto che promette riflessioni e suggestioni capaci di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale dedicato ai cento anni dalla nascita di Dario Fo, promossa dalla Fondazione Fo Rame, e rappresenta un’occasione preziosa per approfondire l’opera di uno dei più grandi protagonisti della cultura italiana contemporanea.

L’evento è promosso dall’ Università delle Tre Età di Vasto in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di teatro, letteratura e per tutti coloro che desiderano riscoprire, a cento anni dalla nascita, la straordinaria attualità del pensiero e dell’arte di Dario Fo.

Ingresso libero.