Proiezione speciale de 'Il posto dell'anima', film girato a Vasto nel 2002. Ospite il regista Riccardo Milani

Appuntamento speciale lunedì 1 giugno a Vasto con la proiezione, alla Città del Cinema di corso Europa, del film “Il posto dell'anima”, ospite il regista Riccardo Milani,

"Molti - scrive Vincenzo Scardapane - soprattutto tra i giovani o i nuovi residenti in città, non sanno che nel 2003 uscì un film girato a Vasto. In quei giorni di set nel 2002 era tutta una festa, vedevi in piazza ogni sera Michele Placido, Silvio Orlando, Paola Cortellesi, Claudio Santamaria. È stato memorabile.

Il film torna nelle sale restaurato in 4K da Lucky Red grazie all’iniziativa di Cesario Bosco e alla associazione Primo Maggio, che si occupa di temi sul lavoro in tutte le sue accezioni. Evento organizzato fattivamente da me in quanto socio di Primo Maggio e da Remigio Truocchio, già direttore di produzione del film e organizzatore di eventi cinema di lungo corso a livello nazionale. Evento in collaborazione col Comune di Vasto.

Penso che chiunque non lo abbia visto abbia un’occasione unica, di vederlo in questa nuova veste e soprattutto in sala con Riccardo Milani, che oltre ad essere un grande regista capace di raccontare storie scomode con la maestria e la leggerezza della commedia, è anche soprattutto un essere umano di grande spessore, qualità rara se non unica nel mondo di cui fa parte. Quindi il 1° giugno, dalle ore 20,15, tutti alla Città del Cinema!"

Prezzo di ingresso 5 euro.