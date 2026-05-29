Pedalata di luna piena sulla pista ciclabile San Salvo Marina-Vasto Marina

Il cielo del 31 maggio 2026 ci regalerÃ uno spettacolo suggestivo ed il team della Cicloteca, del Centro culturale "Aldo Moro" di San Salvo, ha organizzato una suggestiva pedalata di luna piena.
SarÃ - spiegano gli organizzatori - una pedalata notturna sul tratto di pista ciclabile da San Salvo Marina a Vasto Marina, allâ€™insegna dellâ€™amicizia, del divertimento e della sostenibilitÃ . Lâ€™incontro sarÃ dunque non solo unâ€™occasione per ammirare il plenilunio in tutta la sua bellezza, ma anche un momento per riconnettersi con i ritmi della natura e con antiche tradizioni cariche di significato.
Dettagli dellâ€™evento:
Ritrovo ore 20.00 Piazzale Arafat - San Salvo Marina
Partenza ore 20.30
Arrivo a Vasto Marina e ritorno
Rientro previsto ore 22.30 con performance musicale a cura di Andrea di Petta (Thaba) allâ€™Arena del Mare di San Salvo Marina.
Arrivo a Vasto Marina e ritorno
Rientro previsto ore 22.30 con performance musicale a cura di Andrea di Petta (Thaba) allâ€™Arena del Mare di San Salvo Marina.
Equipaggiamento consigliato: casco protettivo, luci, kit riparazione pneumatici
DifficoltÃ : turistico
Pedalata gratuita, basta una bici, voglia di divertirsi, rispetto per la natura ed un poâ€™ di coraggio in caso di incontro di lupi e cinghiali mannari!
Evento patrocinato dal Comune di San Salvo.
Pper informazioni: Livia, Simone e Valentina: 329.9786840
La Cicloteca Ã¨ creativitÃ , manutenzione viaggi e condivisione.
Vi aspettiamo numerosi per godere dello spettacolo della Luna in tutta la sua bellezza!