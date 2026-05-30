Infiorata del Corpus Domini, parrocchie e associazioni vastesi mobilitate

Anche quest'anno le Parrocchie di Vasto, con la collaborazione delle associazioni cittadine, si stanno organizzando per l'Infiorata lungo le strade del centro in occasione della Festa del Corpus Domini di sabato 6 giugno.

Lâ€™iniziativa verte a suscitare una giornata allâ€™insegna della collaborazione e della condivisione nel realizzare i quadri che arricchiranno il percorso da Piazza Rossetti alla Concattedrale di San Giuseppe.

Per i cristiani la processione del Corpus Domini Ã¨ la piÃ¹ importante di tutte, visto che non accompagna una statua ma GesÃ¹ vivo nel suo Santissimo Corpo. Il fatto poi che lâ€™appuntamento sia divenuto unâ€™occasione per mettere insieme associazioni laiche e cattoliche, costituisce un segno di speranza e di fraternitÃ .

Non sarÃ bello il singolo quadro ma lâ€™intero tappeto fiorito (oltre trenta immagini tra quadri e simboli) in cui lo spirito che animerÃ i vari gruppi sarÃ , non certo la competizione, ma il lavoro di squadra.

Un ringraziamento allâ€™assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta, e a tutta lâ€™Amministrazione comunale che anche in questa edizione hanno offerto la massima disponibilitÃ .

Da tener presente che venerdÃ¬ 5 giugno nella Chiesa di Santa Maria Maggiore verranno raccolti ed organizzati i fiori, i petali giÃ separati e i fondi di caffÃ¨ setacciati di tutte le persone che vorranno collaborare offrendo del materiale.

La Santa Messa del Corpus Domini, del 6 giugno a cui seguirÃ la processione, sarÃ presieduta dallâ€™Arcivescovo Bruno Forte con tutti i parroci di Vasto alle ore 18:00 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.