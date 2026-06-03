Quando lo sport guarisce l'anina: a Vasto la proiezione di 'Vittorio a Tavolino'

L'Asd Tennistavolo Vasto con la collaborazione del Comitato Regionale FITET ed il CONI organizza per venerdÃ¬ 5 giugno alle ore 18,30 presso la Sala del Teatro della Parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo, la proiezione in anteprima del docufilm pluripremiato dei registi Silvio Montanaro e Severine Queiras "Vittorio a Tavolino".

Alla proiezione presiederanno i registi del documentario e la stessa sarÃ preceduta da un breve colloquio con loro e ospiti del mondo sportivo.

Vittorio a Tavolino - Una speciale comunitÃ creatasi naturalmente nel parco di Piazza Vittorio Emanuele II intorno a due tavoli da Ping Pong Ã¨ la protagonista di questo lungometraggio che racconta la storia di persone di etnie, estrazione, religione e culture diverse unite da una strana passione che gli permette di superare qualsiasi barriera realizzando un perfetto esempio di inclusione e condivisione spontanea.

Si puÃ² raccontare un quartiere, una cittÃ e un difficile momento storico partendo dal tennis da tavolo? SÃ¬, se nei giardini di piazza Vittorio Emanuele II, cuore del quartiere piÃ¹ multietnico di Roma, appaiono due tavoli da ping-pong in muratura. PerchÃ© allora, complice la pandemia, accade un fatto insolito: intorno a quei tavoli si forma una comunitÃ di pongisti, la piÃ¹ varia che si possa immaginare, per etÃ , provenienza, colore della pelle, lingua, religione. Un gruppo di diverse decine di persone che si sono appassionate al gioco e hanno stretto tra loro un legame profondo. Attraverso le loro voci, le loro storie, compiamo un piccolo viaggio nella contemporaneitÃ e nel malessere quotidiano. Vite che si sfiorano senza comunicare, senza occasioni di socialitÃ , hanno trovato nella comunitÃ del ping-pong un varco, unâ€™occasione per superare le barriere del consueto. Piccoli ritratti che raccontano, con toni intimi, la complicata vita degli umani a Roma nel XXI secolo. Solitudine, incomunicabilitÃ , superlavoro, routine, disoccupazione, frustrazione sono alcuni dei temi che emergono; accanto a loro i momenti di piccola felicitÃ che anche il gioco e la piazza possono dare. Vittorio a Tavolino dipana a raggio le sue storie di vita, esplorando la girandola di personaggi che ruotano intorno ai tavoli da ping-pong del giardino di Piazza Vittorio.

Un insolito consesso umano, che raccoglie una straordinaria varietÃ di individui, uniti â€“ di lÃ da ogni interesse materiale â€“ dalla passione per un gioco accessibile a chiunque sia in grado di impugnare una racchetta da pochi euro. Al centro del film le storie dei personaggi principali, che i registi seguono nelle loro case, al lavoro e che ci svelano la loro storia da cui Ã¨ possibile intuire lâ€™intima connessione con il loro approdo ai tavoli del ping pong. Il film non si limita a tracciare una serie di ritratti umani, pur cosÃ¬ ricchi di spunti di interesse, ma sviluppa una propria linea narrativa interna, una piccola storia di donne e uomini in relazione, avvincendo lo spettatore che Ã¨ catapultato in questo peculiare microcosmo. Lo sguardo ravvicinato, intimo, familiare, proprio del documentario Ã¨ reso possibile dalla vicinanza dei registi alla situazione, giÃ che sono essi stessi coinvolti nella febbre da ping-pong e nelle dinamiche di gruppo dei giocatori. Sempre nella mattinata di venerdÃ¬ Ã¨ prevista una proiezione gratuita mattutina per le scuole, anticipata da un incontro dal titolo: "Quando lo sport cura l'anima" al quale prenderanno parte insieme ai registi alcuni ospiti del mondo dello sport .

E' possibile prenotare un posto per la proiezione al numero 346 95.55.029 o presso la segreteria della palestra Pingpower in Viale D'Annunzio 85 a Vasto.