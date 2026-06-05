“La Lunga Notte delle Chiese” al Santuario Madonna delle Grazie di Monteodorisio: una serata dedicata a San Francesco d’Assisi

Venerdì 5 giugno, alle ore 20:30, il Santuario Madonna delle Grazie di Monteodorisio aderirà alla “Lunga Notte delle Chiese”, il grande evento nazionale che ogni anno coinvolge chiese e luoghi di culto di tutta Italia in una serata speciale dedicata alla spiritualità, alla cultura e alla condivisione.

Per questa occasione, il Santuario proporrà un percorso interamente dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, uomo di pace, fraternità e semplicità, il cui messaggio continua ancora oggi a parlare al cuore di credenti e non credenti.

La serata sarà caratterizzata da momenti di riflessione spirituale, musica, testimonianze e approfondimenti culturali, offrendo ai partecipanti un’esperienza intensa e coinvolgente in un clima di accoglienza e raccoglimento.

Nel corso dell’evento sarà possibile partecipare a una visita guidata del Santuario, vivere momenti di meditazione e ascolto curati dal Parroco Don Daniel e da Frà Emiliano Antenucci, accompagnati dalla musica del Violino del Maestro Alessandro Pensa e dal Coro Parrocchiale, al termine la proiezione del documentario “Francesco, il primo degli italiani”, dedicato alla vita e al messaggio del Santo di Assisi.

L’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Contea di Monteodorisio APS -evidenzia il presidente del sodalizio Nicola Piccirilli - nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, storico e spirituale custodito nelle chiese, luoghi che rappresentano non solo testimonianze di fede, ma anche preziosi punti di riferimento culturale per il territorio e la comunità, spazi vivi di incontro, condivisione e crescita. Gli organizzatori invitano tutta la comunità a partecipare e a vivere insieme questa notte speciale di fede, cultura e bellezza.