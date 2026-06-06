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Arma dei Carabinieri, riconoscimento al comandante della Stazione di San Salvo Giovanni Pompigna

redazione
Appuntamenti
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Una cerimonia ricca di significato istituzionale e di profonda gratitudine verso le donne e gli uomini dell'Arma quella celebrata in occasione del 212Â° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri.
 
Nel corso dell'evento celebrativo, a Chieti, sono stati consegnati riconoscimenti ai militari che si sono distinti per impegno, professionalitÃ  e spirito di servizio.
 
Tra i premiati - si evdenzia in una nota diffusa dal Comune di San Salvo - il Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Salvo, Maresciallo Maggiore Giovanni Pompigna, al quale Ã¨ stato conferito un prestigioso riconoscimento per l'attivitÃ  svolta a tutela della sicurezza e della legalitÃ  sul territorio.
 
A rappresentare il Comune Ã¨ stato il consigliere comunale con delega alla sicurezza, Angelo Fabrizio, che ha avuto l'onore di prendere parte alla cerimonia e alla consegna del riconoscimento, testimoniando la vicinanza dell'Amministrazione comunale all'Arma dei Carabinieri e il sincero apprezzamento per il prezioso lavoro svolto quotidianamente al servizio della comunitÃ .
 
Un momento di grande valore istituzionale che ha rinnovato il forte legame tra le istituzioni e l'Arma dei Carabinieri, presidio fondamentale di sicurezza, legalitÃ  e vicinanza ai cittadini.
 
Congratulazioni al Maresciallo Maggiore Giovanni Pompigna e a tutti i Carabinieri per il costante impegno profuso a favore della collettivitÃ .
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