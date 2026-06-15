'Danza & Danza Academy', saggio-spettacolo per i 20 anni di attività

Martedì 16 giugno gli allievi della scuola Asd Danza & Danza Academy di Vasto, si esibiranno nello spettacolo di fine anno accademico presso la Città del Cinema Vasto.

Il saggio di quest’anno , intitolato “L’Arte che Danza” , coincide con un traguardo storico per la scuola di danza , i vent’ anni di attività . Un percorso lungo e di successo reso possibile grazie alla visione e alla costanza della direttrice artistica Francesca Zacco che con impegno quotidiano e con passione contagiosa, ha saputo guidare la scuola anno dopo anno, trasformandola in un punto di riferimento per la nostra città . Un cammino d’eccellenza supportato anche da un team di insegnanti di danza sempre altamente qualificato.

Per celebrare questo importante compleanno, lo spettacolo sarà un viaggio in cui le grandi opere d’arte si trasformeranno in movimento ed emozione. I quadri più famosi diventeranno coreografie , unendo idealmente la storia dell’arte con la storia della scuola.

Guidati dalla direttrice artistica Francesca Zacco, gli allievi, dai piccolissimi della Danza Gioco fino agli allievi dei corsi più avanzati, daranno vita ai capolavori della storia dell’arte attraverso coreografie di Danza classica, neoclassica, moderna, Hip Hop e Break Dance.

Il primo spettacolo andrà in scena alle 18.30, mentre la replica serale si terrà alle 21.30 .

Tutto è pronto per festeggiare questo storico ventesimo anniversario e lasciarsi trasportare dalle emozioni dello spettacolo.