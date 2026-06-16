Salesiani Don Bosco Vasto, al via un'estate che "unisce generazioni e costruisce futuro"

Dopo mesi di preparazione, riunioni, formazione e attesa, tutto Ã¨ pronto per una nuova estate ai Salesiani Don Bosco di Vasto. Un'estate che, come ogni anno, trasformerÃ il cortile dell'oratorio in una grande casa aperta a bambini, ragazzi, giovani e famiglie, chiamati a vivere insieme un tempo fatto di amicizia, crescita, sport, spiritualitÃ e condivisione.

Ad aprire la stagione sarÃ l'attesissima Estate Ragazzi 2026, che vedrÃ coinvolti circa 700 bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. Ad accompagnarli saranno oltre 100 animatori e piÃ¹ di 50 adulti dello staff, segno di una comunitÃ educativa che continua a investire tempo, energie e passione per le nuove generazioni.

Ma l'estate salesiana Ã¨ molto piÃ¹ di un semplice centro estivo. Ãˆ un percorso che accompagna la vita dell'oratorio per tutta la stagione, intrecciando esperienze diverse e coinvolgendo persone di ogni etÃ . Accanto alle attivitÃ quotidiane dell'Estate Ragazzi troveranno spazio campi estivi, percorsi associativi, esperienze formative, momenti di servizio, incontri del Movimento Giovanile Salesiano e numerose iniziative promosse dalle realtÃ educative presenti in oratorio. Un mosaico di proposte che permette a ciascuno di trovare il proprio posto e di vivere un'esperienza significativa. L'estate salesiana si conferma cosÃ¬ una delle piÃ¹ grandi esperienze educative del territorio, capace di mettere in rete bambini, adolescenti, giovani, famiglie e volontari in un unico grande cammino comunitario.

Dietro ogni attivitÃ c'Ã¨ il lavoro silenzioso di decine di persone che scelgono di dedicare gratuitamente il proprio tempo agli altri. Giovani animatori, educatori, volontari, salesiani e famiglie collaborano per costruire ambienti sani e accoglienti nei quali ciascuno possa sentirsi a casa. Ãˆ il sogno di Don Bosco che continua a vivere nel cuore di Vasto: un cortile dove incontrarsi da amici, una scuola che educa alla vita, una comunitÃ che accompagna ogni persona nel proprio cammino di crescita.

A rendere ancora piÃ¹ speciale questa lunga estate sarÃ il suo gran finale. Sul finire di agosto, infatti, l'oratorio tornerÃ a riempirsi di entusiasmo con Replay â€“ Per unâ€™estate infinita, l'appuntamento che negli ultimi anni Ã¨ diventato la vera festa conclusiva della stagione estiva.

Replay rappresenta il momento in cui tutte le esperienze vissute durante l'estate si ritrovano e si raccontano. Un'occasione per rivedersi, ripartire insieme e condividere ancora una volta la gioia dello stare insieme prima dell'inizio del nuovo anno pastorale e scolastico.

Per bambini e ragazzi saranno protagoniste le Olimpiadi Oratoriane, per i giovani e gli adulti, invece, tornerÃ il tradizionale Trisport. Un appuntamento che unisce sport e aggregazione, capace di richiamare non solo la comunitÃ salesiana ma anche tanti giovani della cittÃ , creando un clima di festa che si prolunga fino alle ultime sere d'estate. Replay Ã¨ infatti pensato come il grande momento conclusivo delle iniziative estive dell'oratorio, nel segno dello sport, del gioco e dello stile educativo salesiano.

#ViviLOggi Ã¨ il tema che accompagna lâ€™estate salesiana 2026: un invito a vivere pienamente lâ€™oggi, con entusiasmo, gioia e speranza, riconoscendo in ogni giorno unâ€™occasione unica di crescita, incontro e scoperta. In questo spirito, lâ€™Oratorio Don Bosco di Vasto si conferma ancora una volta una casa che accoglie, una scuola che educa, una chiesa che evangelizza e un cortile dove incontrarsi da amici. Seguendo il carisma di Don Bosco, che continua a parlare al cuore dei giovani.

Nei prossimi mesi l'oratorio si riempirÃ di colori, voci, canti, partenze, ritorni, emozioni e nuove sfide. Ai Salesiani Don Bosco di Vasto l'estate non Ã¨ semplicemente una stagione da trascorrere, ma un'esperienza da vivere insieme, giorno dopo giorno, costruendo relazioni, ricordi e speranza.

Un'estate che inizia nel cortile dell'oratorio e continua nel cuore di chi la vive.