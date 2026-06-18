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'Vasto Meet', il convegno europeo a Palazzo d'Avalos

redazione
Appuntamenti
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Nelle giornate di giovedÃ¬ 18 e venerdÃ¬ 19 giugno appuntamento con il â€˜VastoMeet 2026â€™ a Palazzo d'Avalos.

Il convegno europeo analizza "lâ€™evoluzione della crisi dâ€™impresa alla luce della nuova Direttiva (UE) 2026/799 - si legge nella nota di presentazione -, esplorando il delicato passaggio dal diritto interno verso un modello di armonizzazione europea sempre piÃ¹ integrato.

Il convegno rilegge la liquidazione e lâ€™esdebitazione non piÃ¹ come fasi meramente terminali, bensÃ¬ come strumenti strategici e dinamici volti a bilanciare la necessaria tutela dei creditori con la prospettiva di ripartenza del debitore. Attraverso il confronto con esperti internazionali, lâ€™incontro approfondisce le nuove procedure armonizzate, lâ€™efficacia dei modelli di pre-pack e le responsabilitÃ  della governance, delineando i tratti di un sistema concorsuale moderno.

Lâ€™obiettivo Ã¨ offrire una visione unitaria delle trasformazioni in atto, dove il valore di liquidazione diventa il nuovo criterio ordinante per garantire efficienza e stabilitÃ  allâ€™interno del mercato unico europeo".

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