'La magica notte di San Giovanni', appuntamento al Chiostro Istonio di Vasto

Martedì 23 giugno, alle ore 21:00, nel Chiostro Istonio (ex Curia Arcivescovile in via Vescovado) torna l’appuntamento con “La magica notte di San Giovanni”, giunto alla sua quarta edizione.

L'evento, a cura del Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino dal Vasto”, propone al pubblico il racconto di miti, usanze e costumi (in particolare abruzzesi) legati a questa ricorrenza.

Quest’anno la narrazione sarà affidata a Rosanna Pacchioli (nel ruolo della custode), Simona Falasca (Ornella) e Luigi Di Tullio (il corifeo).

Il percorso spazierà dagli eventi legati alla vita di San Giovanni Battista alla più pagana preparazione della celebre “acqua di San Giovanni”, passando per i rituali di auspicio matrimoniale fino alla preparazione del nocino, il liquore tipico legato proprio a questa notte.

Dal Medioevo in poi, la festività pagana del solstizio d'estate è stata associata dalla Chiesa alla figura di San Giovanni Battista, dando vita a un affascinante intreccio di fede e tradizione. Si tratta di una ricorrenza dalle radici profonde, le cui usanze si prestano a svariate narrazioni, perfette per incuriosire e coinvolgere un pubblico sempre pronto ad accogliere proposte culturali stimolanti.

L'ingresso è libero.