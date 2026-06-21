La cantante e attrice abruzzese Pamela D'Amico protagonista su RaiPlay di "Angustia", il corto tra musica, speranza e rinascita

In occasione della Festa della Musica, da domenica 21 giugno sarÃ disponibile su RaiPlay e su Rai Cinema Channel "Angustia", diretto da Alessio Taranto e scritto da Sara Paterniani. Prodotto da Diego Righini per Dream On e distribuito da Rai Cinema Channel, il cortometraggio intreccia arte, impegno civile ed emozione, dando vita a una storia intensa e coinvolgente che invita alla riflessione attraverso il linguaggio del cinema.

Un'opera profondamente contemporanea che affronta il tema della violenza sulle donne attraverso una narrazione poetica e musicale, raccontando il percorso di rinascita di una donna che trova proprio nella sua voce la forza per sottrarsi a una relazione tossica.

Al centro del racconto c'Ã¨ Pamela, cantante di talento interpretata dalla cantante e attrice abruzzese Pamela D'Amico, conduttrice Rai e ideatrice del soggetto. Dietro il trucco che nasconde lividi e ferite, la protagonista continua a salire sul palco, aggrappandosi alla musica come ultimo spazio di libertÃ . Mentre il marito, consumato dalla gelosia e dal controllo, tenta di annullarne l'identitÃ , sarÃ l'incontro inatteso con un enigmatico inserviente del teatro a riaccendere in lei il desiderio di una nuova vita.

Accanto alla teatina Pamela D'Amico, nel cast Carlo Belmondo e Costantino Comito, con la partecipazione straordinaria di Gegia. Angustia costruisce cosÃ¬ un racconto sospeso tra realtÃ e dimensione interiore, in cui la musica non accompagna semplicemente la narrazione, ma diventa parte viva e decisiva del processo di trasformazione della protagonista.

Non Ã¨ casuale che il cortometraggio approdi su RaiPlay e su Rai Cinema Channel proprio nella giornata dedicata alla musica. Nel film, infatti, le canzoni sono il filo conduttore di un percorso emotivo che attraversa dolore, resistenza e rinascita. Tutti i brani presenti nell'opera sono interpretati dalla stessa Pamela D'Amico, che ha concepito il progetto a partire da un'urgenza insieme personale e artistica.

"Volevo raccontare una storia vera, una di quelle storie che troppo spesso restano in silenzio. La musica Ã¨ sempre stata per me un rifugio, un linguaggio capace di arrivare dove le parole da sole non bastano. Se questo corto riuscirÃ a far sentire anche una sola persona meno sola, allora avrÃ raggiunto il suo scopo" afferma l'artista.

Per il regista Alessio Taranto, alla sua opera prima, Angustia Ã¨ soprattutto una storia d'amore nel significato piÃ¹ profondo del termine: "Amore per sÃ© stesse, per la musica e per la vita". Una visione che attraversa l'intero racconto, nel quale la violenza viene mostrata nella sua dimensione piÃ¹ subdola e devastante senza mai rinunciare alla possibilitÃ della speranza.

Prodotto da Dream On, societÃ nata dall'esperienza artistica di Pino Insegno e dalla visione produttiva di Diego Righini, il cortometraggio si inserisce in un percorso capace di unire intrattenimento, cultura e attenzione ai temi sociali. La post-produzione Ã¨ firmata Altara Video, realtÃ composta da professionisti under 30 che rappresenta una delle energie emergenti del panorama audiovisivo italiano.

Con una narrazione capace di parlare a pubblici diversi e una sensibilitÃ pienamente contemporanea, Angustia si propone come un'opera che affida al linguaggio universale della musica il racconto di una battaglia ancora attualissima: quella per la libertÃ , la dignitÃ e la possibilitÃ di ricominciare.

All'interno del cortometraggio sono inclusi 3 brani inediti, che confluiranno nel nuovo progetto discografico dell'artista. Il 15 ottobre Ã¨ prevista infatti la pubblicazione dell'album di esordio di Pamela dal titolo Encanto Latino, prodotto da Diego Righini e Carlo Avarello di Isola degli Artisti.

L'opera Ã¨ stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.