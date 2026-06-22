"Chiavi che aprono mondi", storie di cura e integrazione ai Giardini d'Avalos di Vasto

Sabato, nella cornice dei Giardini di Palazzo d’Avalos a Vasto, spazio ad un incontro e all'allestimento di una mostra fotografica dal titolo “Chiavi che aprono mondi”, per un percorso ditestimonianze e immagini dedicato a storie di cura, inclusione e integrazione.

L’iniziativa ha inteso valorizzare il contributo delle comunità migranti e promuovere una cultura dell’accoglienza e della partecipazione, attraverso racconti che mettono al centro le persone, le relazioni e le opportunità di crescita condivisa.

Ospite d’onore dell’evento Takoua Ben Mohamed, fumettista, illustratrice e attivista impegnata sui temi dell’intercultura e dei diritti.

“Grazie al Consorzio Matrix, a Rosa Milano, ai responsabili ed operatori del progetto FAMI, a Paola Cerella per aver affrontato come il tema del dialogo tra culture possa rappresentare una chiave capace di aprire nuovi mondi e costruire comunità più inclusive” hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche sociali Anna Bosco.