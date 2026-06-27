A Monteodorisio la seconda edizione della Festa dello Sport

Oggi nel weekend de "L’Estate Monteodorisiana", appuntamento dedicato al movimento, alla condivisione e al divertimento per tutta la famiglia.

Alle ore 16:00 al Parco Castello va in scena la II edizione della Festa dello Sport, evento promosso nell’ambito del cartellone estivo del Comune di Monteodorisio. Sport per tutte le età con il patrocinio del Comune di Monteodorisio promosso dall’ASI Abruzzo e dalle associazioni sportive locali

Il parco si trasformerà in un grande campo giochi a cielo aperto. Diverse associazioni sportive e istruttori locali proporranno attività dimostrative gratuite pensate per bambini, ragazzi, adulti e over 60. Tra i banchi prova: Pallavolo, Calcio, Basket, Ginnastica ritmica, Palla Tamburello, Freccette, Ping Pong, Biliardino, Bocce, Braccio di ferro, Asithol

“L’obiettivo è far provare, senza impegno, discipline diverse e promuovere stili di vita attivi fin da piccoli. Lo sport è aggregazione e benessere. Con questa festa vogliamo abbattere le barriere e invitare tutti a scoprire una disciplina nuova, anche solo per gioco” spiegano l’Amministrazione comunale di Monteodorisio

L’accesso è gratuito e non serve prenotazione. Basta presentarsi al Parco Castello con abbigliamento comodo e voglia di mettersi in gioco. In caso di necessità, sarà presente personale per l’accoglienza e l’orientamento alle varie postazioni.

Ad allietare il pomeriggio di Festa Dj Giovanni Annese e la Splash animazione, saranno presenti anche stand di food e beverage



