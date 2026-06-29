'Infiorata all'Uncinetto itinerante' della Pro Loco San Salvo, tappe in Liguria e a Roma

La quinta tappa del progetto nazionale L'Itinerante 2026 ha fatto tappa a NÃ¨, in provincia di Genova, nella suggestiva Val Graveglia, in Liguria.

Il 24 giugno 2026, nel giorno della festa di San Giovanni, Ã¨ stata inaugurata l'esposizione presso lo Stabilimento Fondi del Tigullio, che ha ospitato la manifestazione fino al 28 giugno 2026. L'iniziativa, promossa dalla Pro Loco San Salvo Ã¨ stata accolta e co-organizzata dalla Pro Loco della Val Graveglia.

All'interno dello stabilimento sono state allestite due infiorate distinte: la tradizionale infiorata all'uncinetto itinerante della Pro Loco San Salvo, realizzata con pannelli di fiori lavorati a maglia, e quella della Pro Loco della Val Graveglia, eseguita con tecniche tradizionali attraverso l'utilizzo di fiori freschi, riso colorato, semi di papavero e altri materiali naturali.

I pannelli realizzati dalla Pro Loco della Val Graveglia hanno raffigurato stemmi, loghi del territorio e i paesaggi che caratterizzano il bellissimo comune di NÃ¨ e la Val Graveglia.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato numerose autoritÃ istituzionali e associative:

La squadra al completo della Pro Loco della Val Graveglia

La Presidente UNPLI Liguria Daniela Segale

Il Presidente Provinciale UNPLI Genova Paolo Pierini

Il Vicesindaco del Comune di NÃ¨ e l'Assessore alla Cultura

Il Consigliere Regionale della Liguria

Il Sindaco di Santa Margherita Ligure, Consigliere della CittÃ Metropolitana di Genova

Rappresentanti dei comuni limitrofi

Nel corso della cerimonia, la Pro Loco San Salvo ha consegnato il medaglione simbolo del percorso itinerante 2026 al Presidente della Pro Loco della Val Graveglia, Enrico Rossi, quale riconoscimento della partecipazione al progetto nazionale. Ãˆ stato inoltre donato alla Presidente UNPLI Liguria Daniela Segale il pannello "Cuore d'Abruzzo", omaggio simbolico del territorio abruzzese alla rappresentante dell'associazionismo ligure di Pro Loco.

L'incontro ha segnato l'inizio di una forte amicizia tra le due associazioni, destinata a concretizzarsi in un futuro gemellaggio ufficiale tra la Pro Loco San Salvo e la Pro Loco della Val Graveglia, con l'impegno di entrambe le realtÃ a collaborare negli anni a venire.

La manifestazione, visitabile fino al 28 giugno, propone ogni giorno un ricco programma di eventi di valorizzazione del territorio: concerti e spettacoli musicali, degustazioni di prodotti tipici locali, convegni e momenti culturali aperti alla cittadinanza e ai visitatori.

Il percorso prosegue con due appuntamenti ravvicinati:

28â€“29 giugno 2026 Roma : la Pro Loco San Salvo sarÃ presente all'Infiorata Storica di Roma con il pannello dedicato a San Francesco.

4 luglio 2026 a Casalanguida: sesta tappa ufficiale del progetto itinerante 2026.