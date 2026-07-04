La comunitÃ  di Santa Maria Maggiore di Vasto celebra il 25Â° di sacerdozio di Don Domenico Spagnoli

La comunitÃ parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Vasto si Ã¨ stretta in un unico grande abbraccio intorno al parroco Don Domenico Spagnoli per celebrare il suo 25Â° anniversario di ordinazione presbiterale.

"Un quarto di secolo - si legge in una nota della Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone - speso al servizio di Dio e del prossimo, che ha trovato la sua naturale espressione in un momento di gioia pura e condivisa.

Dopo la solenne celebrazione liturgica, il cuore della festa si Ã¨ spostato all'esterno della chiesa. Il sagrato e gli spazi parrocchiali si sono trasformati in un palcoscenico a cielo aperto, animato da musica, canti, balli, fuochi d'artificio e tanta allegria.

La bellezza della serata Ã¨ stata soprattutto nella straordinaria partecipazione di tutti i gruppi parrocchiali, dai piÃ¹ giovani ai piÃ¹ anziani, hanno collaborato e festeggiato insieme, dimostrando quanto Don Domenico sia riuscito, negli anni, a seminare unitÃ e senso di famiglia. Ãˆ stato un momento di vera comunione, dove la stanchezza ha lasciato il posto ai sorrisi e alla gratitudine. Momenti come quello di ieri sera ci ricordano la bellezza di camminare insieme, vogliamo rinnovare il nostro grazie piÃ¹ sincero a Don Domenico per la sua guida, la sua pazienza e la sua costante presenza.

Eleviamo una preghiera di profonda gratitudine al Signore per averci donato Don Domenico, che lo Spirito Santo continui a guidarlo, a sostenerlo e a colmarlo di grazia nel suo ministero pastorale per i molti anni a venire".