'Acqua Sport Village', la seconda edizione a Vasto Marina

Siamo pronti per la seconda edizione di Acqua Sport Village, il grande evento che unisce sport, benessere, musica e le eccellenze del territorio. Un'intera giornata dedicata al movimento e alla comunitÃ .

L'appuntamento Ã¨ per sabato 18 luglio, a partire dalle ore 10:00, presso l'area eventi dell'ex La Bussola di lungomare Ernesto Cordella, al centro di Vasto Marina.

Il Villaggio dello Sport e del Sociale

Oltre 30 referenti sportivi e associazioni (ASD) animeranno la giornata con dimostrazioni di sport acquatici, terrestri e aerei.

Area Sociale: un ringraziamento speciale all'ASD Sociale di Alda e Sergio, cuore pulsante dell'inclusione all'interno del villaggio.

Stand Partner: saranno presenti numerosi stand di sostenitori che offriranno attivitÃ esclusive per tutto il pubblico.

Tornei: non mancheranno i classici campionati di bocce.

Main Event: la Boxe

Sabato, ore 21:30: grande serata dedicata alla Boxe. A condurre e presentare i match dimostrativi sarÃ Stefano Ramundo, che guiderÃ gli atleti in un appuntamento di grande impatto tecnico ed emotivo.

Food & Beverage

Il gusto sarÃ protagonista con un'offerta di alta qualitÃ :

I prodotti tipici fritture frutta

Musica e Intrattenimento

Dalle ore 18:00, la musica dal vivo trasformerÃ l'atmosfera:

Live Band: Vintage e The Must.

Direzione Artistica: Fabio Oneri e Raffaele Jair.

Special Guest: Piero Mammarella, DJ Antony Ferretti, Mik Leone, Claudio Rucci e Alberto Baio.

Media Partner: Radio Duster e Loredana Lammanda.

Vuoi partecipare alle attivitÃ proposte dagli stand? Cerca le locandine in giro per la cittÃ , scannerizza il QR Code e prenota il tuo posto!

Organizzazione

Dopo l'incontro operativo tenutosi lo scorso sabato presso la Rotonda di Vasto Marina, il team di trabocchi experience organizzativo composto da Duilio Di Francesco, Alessandro Mormile e Natalino Del Casale invita tutti a partecipare.

L'evento si svolge con il patrocinio del Comune di Vasto â€“ con il ringraziamento speciale all'assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta â€“ e in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina.

Ti aspettiamo sabato 18 luglio all'ex Bussola: l'energia del Vasto Sport Village ti aspetta!