'Un Gelato per la Pace' a San Salvo Marina a sostegno di Medici Senza Frontiere

Dopo il successo della prima edizione, sabato 18 e domenica 19 luglio torna “Un Gelato per la Pace”, l’iniziativa che unisce gelaterie artigianali e cittadini e cittadine in una campagna di raccolta fondi diffusa a sostegno di Medici Senza Frontiere (MSF).

Dalla Sicilia fino alla Finlandia, l'edizione precedente ha visto aderire oltre 240 attività, dando vita a una rete di solidarietà estesa ben oltre i confini italiani.

Quest’anno l’iniziativa si svolgerà nell’arco di due giornate: nelle gelaterie aderenti sarà possibile scegliere, in forma di gelato o granita, il gusto speciale all’anguria, diventato simbolo di solidarietà verso il popolo palestinese.

Anche la Gelateria TEMI di San Salvo Marina aderisce all’iniziativa. La lista completa è disponibile su www.msf.it/gelatoperlapace. Il ricavato delle donazioni sarà destinato a sostenere gli interventi di Medici Senza Frontiere a favore della popolazione civile a Gaza, in Palestina e in Medio Oriente.

In Palestina, dove da oltre due anni è in corso un genocidio, la fame è stata usata come arma di guerra, causando una carestia devastante, e la situazione umanitaria resta drammatica. Ospedali, abitazioni e infrastrutture essenziali sono stati distrutti, mentre l’ingresso degli aiuti continua a essere fortemente limitato. Anche in Libano la crisi umanitaria resta grave, con continui attacchi che colpiscono la popolazione civile e le strutture sanitarie. In entrambi i contesti, i team di MSF continuano a rispondere alle necessità della popolazione, nonostante le difficoltà operative e la carenza di farmaci e forniture essenziali.

“Dietro ogni emergenza umanitaria ci sono persone che hanno bisogno di cure, protezione e assistenza” dichiara Laura Perrotta, direttrice raccolta fondi di MSF Italia. “Con questa iniziativa vogliamo ricordare che basta un gesto semplice come un gelato per mettersi dalla parte giusta, accanto a chi soffre”.

Medici Senza Frontiere è un’organizzazione medico-umanitaria internazionale indipendente che fornisce soccorso medico alle popolazioni colpite da conflitti armati, epidemie, disastri naturali o escluse dall’accesso alle cure. Fondata nel 1971, opera oggi in oltre 70 Paesi del mondo e nel 1999 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace.