Torna il 'Music Camp' a Tornareccio. Tra musica, formazione e concerti con i giovani protagonisti

Quaranta giovani talenti della musica, provenienti da ogni parte dell’Abruzzo, a Tornareccio per la sesta edizione di Tornareccio Music Camp.

L’evento, che si terrà dal 21 al 25 luglio, si conferma uno degli appuntamenti estivi dedicati alla formazione musicale giovanile più attesi del territorio. Promosso dal Comune di Tornareccio e organizzato dall'APS L'Olandese Volante, in collaborazione con il Centro Didattico Musicando, il Camp continua a perseguire la missione con cui è nato: fare della musica uno strumento di crescita personale, inclusione e condivisione.

“Music Camp rappresenta un'opportunità preziosa per i nostri giovani – spiega il sindaco Nicola Iannone - Attraverso la musica, i ragazzi non solo sviluppano talento e creatività, ma imparano anche il valore della collaborazione, dell'ascolto e del rispetto reciproco. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere iniziative che investono nella crescita culturale ed educativa delle nuove generazioni. L'estate può essere un momento di svago, ma anche di formazione, di nuove amicizie e di esperienze che lasciano un segno”.

Saranno circa quaranta giovani e giovanissimi musicisti a raggiungere Tornareccio per vivere un'esperienza che va ben oltre la semplice attività didattica. Per cinque giorni, i partecipanti prenderanno parte a laboratori, lezioni individuali, musica da camera, prove orchestrali e corali, seguiti da maestri qualificati e da uno staff educativo che li accompagnerà durante tutte le attività.

L'offerta didattica comprende laboratori di pianoforte, musica da camera, canto, coro e orchestra, articolati su diversi livelli, così da consentire a ogni partecipante di affrontare un percorso calibrato sulle proprie competenze. Accanto allo studio musicale trovano spazio momenti di socializzazione e collaborazione, con i ragazzi più grandi che affiancheranno i più giovani nello studio delle parti orchestrali, rafforzando quello spirito di squadra che rappresenta uno dei valori fondanti del Music Camp. Come da tradizione, il percorso formativo, guidato dai maestri Riccardo Rossi, Daria Marchioli e Myriam Anzini, culminerà ogni sera con appuntamenti musicali aperti al pubblico, durante i quali gli allievi avranno l'opportunità di esibirsi accanto ai docenti e di condividere con cittadini e visitatori il lavoro svolto durante il Camp.

Il calendario degli eventi prevede mercoledì 22 luglio il concerto nella frazione di San Giovanni; giovedì 23 luglio, nel centro storico, l'appuntamento "Musica fra note, mosaici e bellezza", in collaborazione con A.M.A. Associazione Amici del Mosaico Artistico e l'Accademia Ars Antiqua di Atessa; venerdì 24 luglio il concerto in piazza Fontana, preceduto dall'esibizione pomeridiana dei pianisti e delle piccole formazioni cameristiche "I nostri giovanissimi" al centro polifunzionale; sabato 25 luglio, infine, il Concerto finale a Monte Pallano, che chiude la settimana di studi.

Anche quest'anno l'intera comunità di Tornareccio sarà protagonista dell'accoglienza. Il sostegno del Comune, delle associazioni locali, delle strutture ricettive e dei numerosi volontari rende possibile un'iniziativa che, negli anni, è diventata un appuntamento fisso dell'estate tornarecciana, contribuendo anche alla promozione del territorio e delle sue eccellenze. “Per cinque giorni – aggiunge il sindaco Iannone - il nostro paese accoglie ragazze e ragazzi provenienti da diverse realtà, che avranno l'opportunità di vivere il territorio, conoscerne le tradizioni, apprezzarne il patrimonio culturale e creare un legame autentico con la nostra comunità. La musica diventa così un'occasione di incontro e di scambio, capace di valorizzare non solo le capacità artistiche dei partecipanti, ma anche le bellezze, l'ospitalità e l'identità del posto”.

Il Tornareccio Music Camp si conferma così un laboratorio di talenti, un luogo d'incontro e un'importante occasione di valorizzazione culturale per l'intero territorio, dove la musica diventa linguaggio universale capace di creare legami, favorire la crescita dei giovani e rafforzare il senso di comunità.



