Dopo Veltroni arriva Travaglio, nuova data 'extra' per il Vasto d'Autore Festival

Una splendida cornice di pubblico ha accolto lunedì sera, nei Giardini di Palazzo d'Avalos, lo spettacolo di Walter Veltroni, protagonista dell'unica tappa abruzzese inserita nel cartellone del Vasto d'Autore Festival.

Un pubblico numeroso e attento ha seguito l'intenso racconto proposto dal giornalista, scrittore, regista ed ex sindaco di Roma, Walter Veltroni alternando momenti di riflessione ad altri di autentico divertimento. Applausi per la straordinaria esibizione del pianista Gabriele Rossi che ha affiancato Veltroni sul palco.

La serata - si evidenzia in una nota diramata dal Comune di Vasto - ha confermato ancora una volta il valore culturale del Vasto d'Autore Festival, la rassegna guidata dalla direttrice artistica Patrizia Angelozzi che, anno dopo anno, porta in città protagonisti di primo piano del panorama culturale italiano, offre al pubblico occasioni di incontro, approfondimento e spettacolo di altissimo livello in una dei luoghi più suggestivi della città.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Menna e dall'assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta che hanno sottolineato il successo dell'iniziativa e la straordinaria partecipazione registrata.

«La risposta del pubblico – dichiarano il sindaco e l'assessore alla Cultura – conferma quanto il Vasto d'Autore Festival sia ormai un appuntamento consolidato e atteso dell'estate vastese. Avere ospitato Walter Veltroni per la sua unica data in Abruzzo rappresenta motivo di orgoglio per la nostra città e testimonia la qualità di una programmazione che continua a distinguersi per prestigio e spessore culturale. Ringraziamo il pubblico per la calorosa partecipazione e tutti coloro che contribuiscono, con professionalità e passione, alla riuscita della manifestazione».

Il prossimo appuntamento del Vasto d'Autore Festival è in programma mercoledì 22 luglio alle ore 21:00 all’Arena Ennio Morricone con Marco Travaglio e “Lectio: Stragi del 1992: cosa vogliono farci dimenticare”.

Foto Costanzo D'Angelo per Vasto d'Autore Festival