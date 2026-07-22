Partecipazione ed entusiasmo per la XV edizione di 'Edumare' a San Salvo Marina

Ampia partecipazione ed entusiasmo hanno contraddistinto la XIV edizione di “Edumare”, l'iniziativa organizzata a San Salvo Marina dalla Scuba Global Service che, ancora una volta, ha saputo coinvolgere bambini, famiglie e appassionati in un'importante giornata dedicata alla scoperta e alla tutela del nostro mare.

Ad aprire l'evento i saluti dell'assessore alle Politiche Sociali Gianmarco Travaglini e del comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Vasto Tenente di Vascello Rossella D'Ettorre, che con il suo prezioso intervento ha illustrato le dinamiche dell'ambiente marino, sottolineando quanto sia fondamentale rispettarlo e mantenerlo pulito per preservarne la straordinaria biodiversità.

“Edumare” - si evidenzia in una nota diramata dal Comune di San Salvo - rappresenta il secondo dei tre appuntamenti inseriti nel calendario delle manifestazioni estive, realizzati grazie al patrocinio dell'Assessorato alla Manutenzione e Ambiente), dell'Assessorato allo Sport e dell'Assessorato alle Politiche Sociali.

Un grazie speciale a tutti i bambini (e non solo!) che, grazie a Scuba Global Service, hanno appreso le prime preziose nozioni sul rispetto dell'ambiente marino: dalla cura delle spiagge alla tutela degli abitanti degli abissi, ogni piccolo gesto contribuisce a mantenere il nostro mare pulito, sano e ricco di vita.

Un sentito ringraziamento va alla Scuba Global Service, da sempre in prima linea nell'organizzazione di iniziative di grande valore educativo e ambientale, e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa splendida giornata.