Appuntamento con la 'Notte in Centro' a Vasto

VenerdÃ¬ 24 luglio torna a Vasto l'appuntamento con "Notte in Centro", l'evento che animerÃ il cuore della cittÃ con spettacoli, musica e intrattenimento.

Piazza Rossetti e le vie del centro storico si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto con spettacoli itineranti, musica dal vivo, DJ set, ballerine brasiliane, trampolieri e performance artistiche.

Per l'occasione, i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte, offrendo l'opportunitÃ di vivere una serata di shopping estivo tra promozioni, saldi di stagione e un'atmosfera di festa.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Vasto â€“ Assessorato alla Cultura e al Turismo â€“ in collaborazione con il Consorzio Vasto in Centro, si conferma tra gli appuntamenti piÃ¹ attesi e partecipati dell'estate vastese.

Alle ore 21:30, in Piazza Rossetti, salirÃ sul palco Rosalia Porcaro, tra le protagoniste piÃ¹ apprezzate della comicitÃ italiana e volto storico di Zelig. L'artista porterÃ in scena "Semp' Essa", uno spettacolo che intreccia ironia e satira.

Â«"Notte in Centro" nasce con l'obiettivo di promuovere il centro storico come luogo di incontro, socialitÃ e aggregazione. La manifestazione rappresenta un esempio concreto di come cultura, spettacolo e commercio possano fare squadra per valorizzare la nostra cittÃ Â», dichiara il sindaco Francesco Menna.

Â«Lâ€™appuntamento contribuirÃ a rendere il centro storico sempre piÃ¹ vivo e attrattivo durante tutta l'estate. La serata registrerÃ senza dubbio una grande partecipazione. L'iniziativa conferma la volontÃ dell'Amministrazione comunale di investire in eventi di qualitÃ , capaci di coniugare intrattenimento e promozione del territorioÂ», aggiunge l'assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta.

Â«Invitiamo cittadini e visitatori a vivere il centro storico passeggiando e approfittando dei saldi e delle iniziative promosse dai nostri esercenti. Ãˆ un'occasione importante per sostenere il commercio localeÂ», sottolinea Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro.