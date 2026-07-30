“Pro Loco in Festa”, cinque serate di musica, sapori e convivialità a Scerni

È stata presentata ufficialmente in Municipio la nuova edizione di “Pro Loco in Festa”, l’evento organizzato dalla Pro Loco di Scerni che animerà il paese dal 1° al 5 agosto presso la Pineta del Colle dei Sospiri.

Alla presentazione hanno partecipato il neo presidente della Pro Loco di Scerni, Vincenzo Marrollo, insieme ai componenti del Consiglio direttivo e ai collaboratori impegnati nell’organizzazione della manifestazione. Presente anche il sindaco Daniele Carlucci, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la comunità.

«Le cinque serate rappresenteranno una preziosa occasione di convivialità e aggregazione per grandi e piccoli – ha dichiarato il sindaco Carlucci –. Saranno appuntamenti all’insegna della musica di qualità, del divertimento e della valorizzazione dei prodotti e dei piatti della cucina scernese».

Il programma propone cinque spettacoli:

1° agosto: Nevada e Sapore di Mare;

Nevada e Sapore di Mare; 2 agosto: Musaico;

Musaico; 3 agosto: LPDM;

LPDM; 4 agosto: Baciami Ancora;

Baciami Ancora; 5 agosto: Zullimania Tour.

Tutte le sere, a partire dalle ore 19.00, saranno attivi gli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare braceria, ravioli di ventricina, pallotte cace e ove e numerose altre specialità. L’offerta sarà completata da birre, drink e cornetti.

Con “Pro Loco in Festa”, la nuova dirigenza della Pro Loco di Scerni inaugura il proprio percorso con una manifestazione pensata per coinvolgere l’intera comunità, accogliere i visitatori e promuovere le tradizioni, i sapori e lo spirito di ospitalità del territorio.

L’Amministrazione comunale ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente Marrollo, dal Consiglio direttivo, dai collaboratori e da tutti i volontari che, con impegno e passione, stanno contribuendo alla realizzazione dell’iniziativa.

L’appuntamento è dal 1° al 5 agosto presso la Pineta del Colle dei Sospiri, per cinque serate da vivere insieme tra musica, gusto e divertimento.