'La Notte delle Sagnitelle' riviata a data da destinarsi a San Salvo

L’Associazione Culturale Barlume comunica che, per sopraggiunte esigenze organizzative, la 2ª edizione de “La Notte delle Sagnitelle”, prevista per lunedì 3 agosto 2026 in Piazza San Vitale a San Salvo, è rinviata a data da destinarsi.

L’evento, regolarmente inserito nel calendario delle manifestazioni estive del Comune di San Salvo, sarà riprogrammato non appena sarà possibile individuare una nuova data.

La nuova programmazione verrà comunicata tempestivamente attraverso i consueti canali informativi.

Ci scusiamo per il cambiamento di programma e ringraziamo il pubblico, gli sponsor, i collaboratori e tutti coloro che stanno contribuendo all’organizzazione dell’iniziativa per la disponibilità e la comprensione.

L’appuntamento con La Notte delle Sagnitelle è quindi soltanto rimandato.

Associazione Culturale Barlume