"Squilibro”, capire la violenza per costruire il rispetto. A Vasto la presentazione del libro di Gianfranco Contini

Il Lions Club Vasto Host promuove un appuntamento dedicato alla cultura, al dialogo e alla sensibilizzazione su una delle più urgenti questioni del nostro tempo: il rispetto nelle relazioni e il contrasto alla violenza di genere.

Protagonista dell’incontro sarà Gianfranco Contini, psichiatra e socio del Lions Club Chieti, che presenterà il suo romanzo Squilibro. Attraverso il racconto e i suoi protagonisti, il libro offre l’occasione per esplorare le fragilità della mente umana, le dinamiche del narcisismo maschile e le radici culturali e psicologiche della violenza contro le donne.

A dialogare con l’autore sarà Luigi Gileno, psicologo e psicoterapeuta, in un confronto che unirà letteratura, esperienza clinica e riflessione sociale, coinvolgendo il pubblico in un dibattito aperto e partecipato.

L’evento assume inoltre un importante valore solidale. Nel corso della serata sarà promossa una raccolta fondi destinata a sostenere un service del Lions Club Vasto Host dedicato alla promozione della cultura del rispetto di genere e alla prevenzione della violenza. Il progetto mira a coinvolgere gli istituti superiori della città, il Comune di Vasto, le associazioni del territorio e la Casa Circondariale, con l’obiettivo di costruire una rete educativa capace di diffondere consapevolezza, responsabilità e rispetto.

La presentazione di Squilibro vuole essere molto più di un evento letterario: un’occasione per riflettere insieme sul ruolo della cultura nella prevenzione della violenza e nella costruzione di una società fondata sull’ascolto, sulla parità e sul rispetto reciproco.



Il Lions Club Vasto Host invita tutta la cittadinanza a partecipare a una serata in cui la lettura, il dialogo e la solidarietà si incontrano per dare voce a un messaggio di forte valore civile

Dopo l’incontro sarà possibile fermarsi nella bellissima tenuta Fontefico per un aperitivo cenato con quota di partecipazione e previa prenotazione whatsapp entro il 3 agosto al numero 348 383 6148.