"Marcinelle - Storia di minatori", appuntamento a San Salvo

Un appuntamento intenso e toccante dedicato alla memoria e alla storia. ALT.Academy e il Teatro Stabile d’Abruzzo presentano lo spettacolo "Marcinelle - Storia di minatori", scritto e diretto da Ariele Vincenti.



Un viaggio emozionante nella vita, nei sacrifici e nelle speranze dei minatori, per non dimenticare una delle pagine più drammatiche della nostra storia.



Piazza San Vitale, San Salvo

Mercoledì 5 Agosto 2026 ore 21:00

Con: Francesco Cassibba, Sarah Nicolucci, Giacomo Rasetti, Vincenzo Tosetto, Ariele Vincenti.



Un’occasione speciale per vivere insieme una serata di grande teatro all'aperto sotto le stelle di San Salvo. Non mancate!

Evento patrocinato dall'Ufficio Cultura del Comune di San Salvo.