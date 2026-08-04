Terza edizione di 'San Salvo a Tavola - La Magnalonga', iniziata la prenotazione dei posti

Entra nel vivo l'attesa per ‘San Salvo a Tavola - La Magnalonga’, l'appuntamento enogastronomico previsto per sabato 22 agosto che per il terzo anno consecutivo animerà il centro storico cittadino di San Salvo.

Un evento che unisce i sapori della tradizione locale, la convivialità e l'intrattenimento sotto le stelle.

Come prenotare il proprio posto: i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria presso il Caffe' di Napoli sito in via Roma fino al 21 agosto.

“Si consiglia di riservare il proprio tavolo con largo anticipo per evitare il tutto esaurito”, hanno commentato gli organizzatori dell'associazione culturale New Generation.

Ad attendere i visitatori ci sarà un menù dedicato alle eccellenze del territorio, accompagnato da musica dal vivo.

Non perdere l'occasione di vivere una serata all'insegna del buon cibo e della community.

Regolamento completo su www.newgenerationsansalvo com