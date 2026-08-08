Torna la 'Notte Rosa' a Vasto Marina

Vasto Marina si prepara a vivere uno degli appuntamenti piÃ¹ attesi dell'estate.

Sabato 8 agosto torna la Notte Rosa, l'evento che ogni anno richiama migliaia di persone sul lungomare, trasformando la localitÃ balneare in un grande palcoscenico a cielo aperto con spettacoli, musica dal vivo, intrattenimento e animazione per tutte le etÃ .

L'iniziativa rappresenta uno dei momenti piÃ¹ significativi del calendario estivo cittadino, capace negli anni di consolidarsi come appuntamento di riferimento per residenti e turisti, grazie a un ricco programma di eventi e a un'atmosfera di festa che coinvolge l'intera Vasto Marina.

Â«La Notte Rosa Ã¨ un evento che caratterizza da anni il nostro calendario estivo e che â€“ ricorda il sindaco di Vasto, Francesco Menna â€“ ha sempre registrato una straordinaria partecipazione di pubblico. Ãˆ una manifestazione che offre spettacoli, musica e intrattenimento, valorizzando Vasto Marina e contribuendo a renderla una meta sempre piÃ¹ attrattiva. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare e a vivere insieme una serata all'insegna del divertimento.Â»

Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina: Â«La Notte Rosa Ã¨ un appuntamento che negli anni Ã¨ cresciuto e oggi rappresenta molto piÃ¹ di una semplice serata di intrattenimento. Abbiamo costruito un programma capace di coinvolgere tutte le etÃ , con spettacoli itineranti, mostre d'arte, attivitÃ dedicate ai bambini, luna park, musica dal vivo, dj set e tanti momenti di aggregazione distribuiti lungo tutto il lungomare, dal tramonto allâ€™alba. Vogliamo far vivere Vasto Marina come un luogo di incontro, cultura, creativitÃ e divertimento, valorizzando le attivitÃ del territorio e offrendo un'esperienza completa a cittadini e turisti. Particolare attenzione Ã¨ stata dedicata anche all'organizzazione e alla sicurezza dell'evento, con punti di assistenza sanitaria, presidi delle Forze dell'Ordine e un potenziamento dei servizi di trasporto pubblico e delle navette, per favorire gli spostamenti e ridurre il traffico che tradizionalmente accompagna una manifestazione di questa portata. Ringrazio il Comune di Vasto, gli operatori commerciali, le associazioni e tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione. Sono certo che anche quest'anno la Notte Rosa saprÃ regalare emozioni e mostrare il volto piÃ¹ autentico, accogliente e vivace di Vasto Marina.Â»