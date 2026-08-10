A San Salvo esplode la festa dell'estate con il 'Leapmotor Vertical Summer Tour'

Fa tappa a San Salvo (11-12 agosto, terzo anno consecutivo) la quattordicesima edizione del Vertical Summer Tour, l’evento itinerante più atteso sulle spiagge italiane, con la grande novità di Leapmotor come “Title Partner”.

Nato da un’idea di Event’s Way, agenzia specializzata in marketing esperienziale ed eventi, Vertical rappresenta oggi l’appuntamento itinerante più riconoscibile dell’estate italiana. Con alle spalle diciassette edizioni invernali e una tappa urbana (32 edizioni in totale!), il progetto continua a evolversi portando sulle spiagge della Penisola un mix unico di intrattenimento, sport, musica e animazione.

Dopo il grande debutto a Bibione e le fantastiche tappe di Rimini, Civitanova Marche, Marina di Massa e Terracina, il Tour attraverserà l’Italia facendo tappa ancora a Soverato, Marina di Ragusa e San Vito Lo Capo, coinvolgendo centinaia di migliaia di persone nelle località balneari più amate del Paese.

Così il sindaco di San Salvo, Emanuela de Nicolis: «Siamo felici di accogliere per il terzo anno consecutivo a San Salvo Marina il Vertical Summer Tour di Radio Deejay, un appuntamento che si conferma tra i grandi eventi dell'estate della nostra città. L'11 e il 12 agosto la nostra spiaggia tornerà a essere un grande villaggio del divertimento, capace di richiamare migliaia di persone grazie alla presenza di artisti, dj e volti amati di Radio Deejay. È un evento che unisce musica, sport, spettacolo e animazione, coinvolgendo famiglie, giovani e bambini in due giornate di festa e condivisione. Manifestazioni di questo livello rappresentano un'importante occasione di promozione turistica per San Salvo Marina e contribuiscono a rendere la nostra località sempre più attrattiva e vivace durante la stagione estiva. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto ancora una volta la nostra città come tappa di questo prestigioso tour».

Anche nel 2026 il cuore pulsante dell’evento sarà il Maxi Village: oltre 3.000 metri quadrati affacciati sul mare, accessibili gratuitamente, dove vivere un intero fine settimana all’insegna del divertimento e della condivisione. Un grande spazio aperto pensato per accogliere famiglie, gruppi di amici, sportivi e turisti di ogni età.

L’esperienza proposta dal Vertical Summer Tour combina attività sportive sulla sabbia e in acqua, momenti di relax, animazione, musica e numerose iniziative curate dai partner del tour, il tutto accompagnato dall’inconfondibile energia e dalla colonna sonora estiva di Radio Deejay.

La giornata prende il via fin dalle ore del mattino con attività dedicate al benessere e al movimento, tra risveglio muscolare, fitness e appuntamenti pensati per iniziare la giornata con il giusto ritmo. Con il passare delle ore il palco centrale diventa il vero punto di aggregazione del villaggio, animato da giochi, sfide, spettacoli, lezioni di ballo e coinvolgenti momenti di intrattenimento.

Nel pomeriggio l’atmosfera entra nel vivo con tornei e competizioni sportive, senza mai perdere la propria vocazione inclusiva: il programma è infatti studiato per offrire esperienze coinvolgenti e accessibili a pubblici, età e interessi differenti.

Leapmotor, casa automobilistica leader nella mobilità elettrica in Italia, sarà per la prima volta il Title Partner del Vertical Summer Tour, portando sulle spiagge italiane la propria visione di mobilità innovativa, accessibile e orientata al futuro attraverso un ricco programma di attività esperienziali pensate per coinvolgere il pubblico di ogni età.

Cuore della presenza del brand sarà la rinfrescante Leapmotor Lounge, un'area relax immersa nel villaggio dove i visitatori potranno concedersi una pausa tra una sfida e l'altra, scoprire il mondo Leapmotor e vivere da vicino l'atmosfera del Tour.

Accanto alla lounge sorgerà il coloratissimo stand, uno spazio dedicato al gioco e all'interazione che ospiterà due coinvolgenti attività. Con Leapmotor Blow Boost, i partecipanti si sfideranno in una gara all'ultima accelerazione, utilizzando pistole ad aria per spingere le proprie mini vetture lungo una pista dedicata. Con Leapmotor Sand Hole, invece, precisione e abilità saranno gli ingredienti principali di una divertente sfida sulla sabbia che metterà alla prova grandi e piccoli.

Grande attenzione sarà riservata anche alla possibilità di conoscere da vicino la gamma del marchio grazie all'area espositiva e ai test drive, che permetteranno al pubblico di sperimentare direttamente il piacere di guida e le tecnologie che caratterizzano i modelli Leapmotor.

I partecipanti avranno l’opportunità di provare la city car della gamma, la best seller T03 100% elettrica, la B10 REEV Hybrid e la C10 REEV Hybrid alimentate dall’innovativa tecnologia ibrida Range Extender e B05, la nuova compatta elettrica sportiva appena introdotta sul mercato.

Sarà proprio la nuova Leapmotor B05 la protagonista dell’estate 2026. Con una chiara vocazione sportiva, la compatta elettrica rappresenta un’evoluzione del brand grazie a design contemporaneo, tecnologie avanzate e soluzioni digitali di ultima generazione.

Pensata per un pubblico urbano giovane e dinamico, è l’auto elettrica ideale per chi cerca stile, connettività e comfort nella vita quotidiana.

A completare l'esperienza arriverà la spettacolare Leapmotor Beach Race, una competizione ispirata alle più celebri obstacle race e reinterpretata in chiave estiva. Un percorso sulla sabbia ricco di prove, ostacoli e sfide che vedrà i partecipanti confrontarsi in un mix di agilità, energia e divertimento, trasformando la spiaggia in un vero campo di gioco all'insegna dello spirito positivo che da sempre contraddistingue il Vertical Summer Tour.

Kinder Bueno Gelato sarà protagonista con uno stand immersivo pensato per offrire un’esperienza coinvolgente e autenticamente “irresistibile”. Al centro dell’area, una doppia postazione di sampling permetterà di degustare i due iconici coni Kinder Bueno e Kinder Bueno White: un cremoso gelato alla nocciola racchiuso in una cialda croccante, sormontato da un disco goloso alla nocciola con pepite al cacao.

Accanto al sampling, i visitatori potranno cimentarsi in un’attività ludica originale, provando a fare canestro all’interno di un maxi cono Kinder Bueno per vincere gadget esclusivi. L’esperienza sarà arricchita da una doppia postazione di tornei di biliardino, con sfide giornaliere e premi dedicati, oltre a competizioni di beach tennis con iscrizioni gestite direttamente nello stand.

Durante i weekend, momenti karaoke contribuiranno a creare un’atmosfera di leggerezza e divertimento condiviso. Questa presenza rafforza il legame con la community di consumatori Kinder Bueno, che riconoscono nel gelato la stessa identità dello snack. Kinder Bueno diventa così simbolo di convivialità, spensieratezza e “summer vibes”, consolidando il proprio ruolo come brand capace di accompagnare i momenti più leggeri e piacevoli dell’estate.

Eurospin, la catena di distribuzione alimentare con una presenza capillare di 1.300 punti vendita in Italia, annuncia la sponsorizzazione del Vertical Summer Tour in qualità di Main Partner. Protagonista assoluta dell'evento sarà Best Bräu, il celebre brand di birra di proprietà del gruppo, pronto a rinfrescare l'estate di migliaia di appassionati. Sulle spiagge del tour verrà allestito un esclusivo e vivace chiringuito brandizzato, dove sarà possibile gustare una fresca Best Bräu a prezzi eccezionali e competitivi e partecipare ai giochi da spiaggia, con tanti gadget e buoni spesa in palio. Il connubio tra grande musica e freschezza toccherà l'apice durante l'attesissimo momento dei dj set preserali presenti in alcune tappe, che vedrà Best Bräu nel ruolo di partner d'eccezione per l'aperitivo in spiaggia più cool della stagione.

Lemonsoda rinnova la partnership e si conferma Official Partner del Vertical Summer Tour 2026. Il brand torna sulle spiagge più belle d'Italia, confermandosi la risposta perfetta al "bisogno d'estate" dei vacanzieri. Quest'anno il villaggio si anima con un'esperienza ancora più dinamica: oltre al coinvolgente gioco dal palco centrale, l'energia di Lemonsoda conquisterà le onde con le esclusive SUP race sponsorizzate. Tra una sfida e l'altra, il pubblico potrà dissetarsi allo stand con i grandi classici Lemonsoda e Oransoda, per poi godersi il tramonto con la linea aperitivo analcolico, che affianca a Lemonsoda Mojito la freschissima novità Lemonsoda Spritz. A completare questa presenza a 360 gradi, la voce del brand viaggerà in etere con una speciale pianificazione on-air su Radio Deejay per tutta la durata dell'evento.

Quando il sole cala all’orizzonte e la spiaggia si accende dei colori del tramonto, è il momento perfetto per lasciarsi trasportare da un’atmosfera rilassata, fatta di musica, sorrisi e good vibes. Proprio come dopo una doccia in compagnia di Vidal: un gesto semplice che rigenera i sensi e regala una piacevole sensazione di nuova energia.

Anche quest’estate Vidal rinnova la sua partnership con il Vertical Summer Tour di Radio Deejay, portando sulle spiagge italiane tutta l’energia di un’autentica Onda di Vidalità. Un’esperienza coinvolgente che unisce divertimento, condivisione e momenti di relax, accompagnata dalle note della musica e dal calore avvolgente della vaniglia. Protagonista dell’estate sarà proprio il viralissimo Bagnodoccia Vellutante Milky Vanilla. La sua formula, arricchita con Latte di Mandorla e Vaniglia, dona alla pelle un piacevole effetto velluto, avvolgendola in una fragranza golosa e inconfondibile che richiama la dolcezza delle serate estive e dei tramonti sul mare.

Tappa dopo tappa, Vidal trasformerà ogni appuntamento in un’occasione per divertirsi, mettersi in gioco e lasciarsi travolgere da una vera Onda di Vidalità. Torneranno le amatissime sessioni di acquagym firmate Vidal e i coinvolgenti giochi sul palco, pensati per regalare momenti di energia e divertimento a grandi e piccoli. All’interno dello stand Vidal sarà possibile sfidarsi con il Ring Game: l’obiettivo è centrare i Bagno Doccia Vidal con gli anelli e conquistare la vittoria. In palio, la travel size del Bagno Doccia Vellutante Milky Vanilla e gadget esclusivi firmati Vidal.

Il Vertical Tour di Radio Deejay ospiterà per la prima volta Dufour, storico marchio di caramelle del Gruppo Elah Dufour S.p.A, che entra tra i partner del Vertical per celebrare i suoi 100 anni. Fondato nel 1926, il mondo delle caramelle Dufour invaderà le spiagge libere con un'esperienza autentica di prodotto e di giochi dal gusto "vintage": una simpatica e rotante Slot Machine, per celebrare la frutta protagonista delle caramelle Big Frut, iconica caramella gelèe di Dufour, e i classicissimi "giochi aperitivo", un grande classico delle estati italiane, resi gustosi e frizzanti grazie all'intera gamma delle caramelle, dalla gamma Selz (Selz Soda, Selz Cola e Selz Spritz) alle gommose Morabon alla liquirizia.

Per la prima volta, Energade porterà la sua vitalità al Vertical Summer Tour, dissetandovi e reintegrandovi con gusto in tutte le tappe estive. Il brand vi accoglierà nel suo stand vivace, ricco di attività e di bellissimi gadget per colorare la vostra estate. Non mancherà l’occasione di assaggiare Energade Protein, novità dal gusto frutti rossi con aggiunta di proteine.

E per chi ama fare sport anche in spiaggia, Energade animerà il pomeriggio con un coinvolgente torneo di beach volley. Al termine delle partite, tutti i partecipanti riceveranno un fresco Energade Protein e per vincitori del torneo ci sarà un’ulteriore sorpresa.

Spazio anche al divertimento di gruppo: sul palco Energade prenderà vita con una dinamica staffetta aperta a tutti, perfetta per sfidare amici o sconosciuti. Dopo lo sforzo, Energade sarà pronto a rinfrescare e dissetare tutti i partecipanti, completando un’esperienza all’insegna della ricarica e del gusto.

Altra grande novità di quest’anno è l'ingresso di Chanteclair, che debutta per la prima volta al Vertical Summer Tour in veste di Official Partner. Il brand porterà sulle spiagge d’Italia tutta l’energia e la simpatia della sua anima ironica e divertente, facendo leva sul suo mitico prodotto icona: l'Originale Sgrassatore Universale.

Chanteclair sarà presente in tutte le tappe del tour con travolgenti attività sul palco centrale che faranno ballare il pubblico sulle note dell'inconfondibile e amatissimo jingle "Chi pulisce più di Chanteclair??". Per l’occasione, un team di ballerini professionisti salirà sul palco per coinvolgere attivamente i presenti e scatenarsi insieme sulle versioni remixate del jingle, create appositamente per far vibrare l'estate. In parallelo alle attività di animazione, sarà attivo il concorso speciale “Sgrassa e Balla”, che metterà in palio fantastici premi. Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile a ritmo di musica, dove la pulizia incontra il puro divertimento estivo!

Nel corso di tutte le tappe, come da tradizione, Vertical Summer Tour propone le ospitate dei talent di Radio Deejay, media partner dell’evento, con tantissimi ospiti in calendario: Fargetta, Prezioso, Rudy Zerbi, Wad, I Vitiello, Pizzulli e Claudio Lauretta. A San Salvo sarà presente proprio Wad, mercoledì 12 agosto dalle ore 17. Considerato una delle figure più influenti nel settore “urban” italiano, conduce Say Waaad!?! su Radio Deejay, suonando e raccontando il “nuovo” della musica, della moda, dell’internet. Ha scritto articoli per Rolling Stone, Vogue, Wired, GQ. Su Youtube è uno dei volti di HH TV. Per Arcana ha pubblicato Mai Dentro Mai Fuori, bio-fantasy di Jovanotti, nel 2013.

Sempre a San Salvo si esibirà anche KOPHRA, il cui vero nome è Mario Cofrancesco, giovane cantautore toscano nato nel 2005. Diventato noto al pubblico dopo i casting di Amici nel 2023 e vari festival estivi, ha pubblicato singoli di successo come "Capitale" e "Semplicemente Respira".

“L’estate italiana non è soltanto una stagione – dichiara Flavio Gallarato, patron della manifestazione e CEO e founder di Event’s Way - È uno stato d’animo. È il profumo del mare al mattino, il rumore di un pallone sulla sabbia, una canzone che diventa la colonna sonora di un ricordo destinato a rimanere nel tempo. Quando abbiamo immaginato Vertical per la prima volta, il nostro obiettivo non era semplicemente organizzare un evento itinerante. Volevamo creare un luogo di incontro. Uno spazio capace di unire generazioni diverse, persone provenienti da città differenti, famiglie, giovani e bambini attorno a qualcosa di sempre più raro e prezioso: la condivisione autentica di un’esperienza. Oggi, dopo tanti anni, continuiamo a emozionarci vedendo migliaia di persone vivere il Tour con lo stesso entusiasmo della prima edizione. È la dimostrazione che, nonostante tutto cambi rapidamente, esiste ancora un enorme bisogno di stare insieme, di sorridere, di divertirsi e di sentirsi parte di una comunità. Vertical Summer Tour è il nostro modo di celebrare tutto questo”.

“Siamo entusiasti di tornare al Vertical Summer Tour, dopo il successo della partecipazione dello scorso anno, e ancor più onorati di farlo quest’anno in qualità di Title Partner. Si tratta di un progetto capace di portare energia e innovazione nelle località simbolo dell’estate italiana. Per Leapmotor è un’opportunità concreta di dialogo diretto con il pubblico e di racconto della nostra visione di mobilità elettrica: accessibile, pratica e orientata alle esigenze quotidiane. Attraverso esperienze immersive, test drive e momenti di intrattenimento, vogliamo avvicinare sempre più persone a una mobilità sostenibile, coinvolgente e vicina alla vita reale.”, così Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia

Vertical Tour si conferma sempre più social, con una presenza e una copertura costante su Instagram e Facebook.