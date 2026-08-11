A San Giovanni Lipioni una giornata dedicata agli 80 anni della Repubblica e al primo voto delle donne

GiovedÃ¬ 13 agosto, gli Amici della Chiesa Valdese di San Giovanni Lipioni organizzano la tradizionale Giornata estiva dell'Associazione, dedicata quest'anno agli 80 anni della Repubblica Italiana e al primo voto delle donne.

Il tema dell'edizione 2026 Ã¨ "Il primo segno: le donne, il voto, la Repubblica. Le mani sulle schede, gli occhi sul futuro (1946-2026)", un invito a riflettere sul valore della democrazia, della partecipazione e della memoria.

Nel pomeriggio il professor Carlo Monaco, storico e giÃ docente di Storia e Filosofia all'UniversitÃ di Bologna, proporrÃ una riflessione sulla nascita della Repubblica e sul contributo delle Madri Costituenti.

SeguirÃ la presentazione del libro "Nonna Ice. Ricordi in bianco e nero / Recuerdos en blanco y negro" della scrittrice Berenice Rossi, sangiovannese di nascita e fiorentina d'adozione. Una raccolta di 31 racconti che intrecciano memoria, affetti e culture diverse, nel solco del precedente volume dedicato all'emigrazione tra Abruzzo e Argentina.

La giornata si aprirÃ con il Culto Valdese e si concluderÃ in serata con la proiezione del film "C'Ã¨ ancora domani" di Paola Cortellesi, preceduta da una breve introduzione di Loris Rossi Finarelli.