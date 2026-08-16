Le Campanelle di San Rocco adornano il centro di Vasto

La Festa di San Rocco e la tradizionale Sagra delle Campanelle sono tornate a illuminare il centro storico di Vasto nella giornata festiva del 16 agosto.

Il Gruppo Folkloristico Aniello Polsi ha affascinato il numeroso pubblico presente, in particolare tanti turisti.

"Le belle campanelle di tanti maestri artigiani hanno riempito di arte pura, originalitÃ , fantasia e colori la nostra piazza principale - sottolinea l'assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - e i canti del nostro folklore sono testimonianza di una tradizione che dobbiamo impegnarci a valorizzare, perchÃ© danno ragione e fondamento della comunitÃ che vogliamo essere: rispettosa del proprio passato e aperta ad un futuro di bellezza.

Grazie alla direttrice Marilena Lucci, alla presidente Rufina Colantonio e a tutti i coristi di questo gruppo appassionato. Grazie, inoltre, all'Avis di Vasto per essere sempre presente nel donare sorrisi ai piÃ¹ piccoli, educandoci alla cultura del dono!"