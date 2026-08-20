A Cupello arriva “Biblio Chic-Nic”, tra musica, letture e degustazioni sotto le stelle

Sabato 22 agosto, a partire dalle ore 19, il Giardinetto Comunale di Cupello ospiterà una serata dedicata alla cultura, alla musica e ai sapori del territorio.
Una serata d’estate pensata per stare insieme, tra libri, musica e prodotti locali. È questo lo spirito di “Biblio Chic-Nic – Sax & Parole”, l’iniziativa organizzata dalla Biblioteca Comunale di Cupello, in collaborazione con AIS Abruzzo, in programma sabato 22 agosto alle ore 19 presso il Giardinetto Comunale.
Un appuntamento che unisce il piacere della lettura a quello della convivialità, in una cornice all’aperto suggestiva e rilassata. Il programma prevede letture, musica, degustazione di vino e prodotti locali azienda Peschetola sotto le stelle, per una serata capace di intrecciare cultura ed eccellenze del territorio.
A fare da colonna sonora all’evento sarà il live sax di Elpy Sax, protagonista di un accompagnamento musicale pensato per valorizzare l’atmosfera della serata.
Particolare attenzione sarà dedicata anche alla degustazione, con la presenza di AIS Abruzzo, in un percorso alla scoperta del vino e dei prodotti del territorio.
La serata si svolgerà direttamente sul prato del Giardinetto Comunale: per vivere pienamente l’esperienza del “Chic-Nic”, i partecipanti sono invitati a portare con sé un telo o una coperta da stendere sul prato e godersi comodamente l’evento a terra.
L’ingresso è gratuito, ma gli organizzatori consigliano la prenotazione, così da consentire una migliore organizzazione dell’evento.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Alessandra al 347 8274665 oppure Sara al 339 8224123.
“Biblio Chic-Nic – Sax & Parole” si propone così come un’occasione per vivere il Giardinetto Comunale di Cupello in una veste diversa, lasciandosi accompagnare dalle parole dei libri, dalle note del sax e dai sapori del territorio, in una serata d’estate sotto le stelle.